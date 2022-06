Home

Festa degli scacci al circolo Carli Salviano

Dama - Scacchi

25 Giugno 2022

Festa degli scacci al circolo Carli Salviano

Livorno 26 giugno 2022

Domenica 26 giugno si svolgerà una festa degli scacchi riservata ai soci di Livorno scacchi in collaborazione con il comitato regionale FSI

L’evento prevede la partecipazione di uno dei migliori trainer italiani, il maestro internazionale Pierluigi Piscopo, che concluderà a Livorno il suo tour italiano.

L’intensa giornata inizierà alle 10.30 con una simultanea di Piscopo contro 20 giocatori, fra cui i migliori under 18 livornesi.

Dopo il pranzo sociale il pomeriggio proseguirà con la disputa del sesto turno del torneo sociale con 28 giocatori al via.

Alle 16 lezione magistrale di Piscopo che al termine presenterà il suo nuovo libro sulla Difesa Siciliana, ormai conosciuta anche dal grande pubblico grazie alla serie TV La regina degli scacchi.

Durante la giornata saranno presentate le tre squadre che parteciperanno a settembre ai campionati di serie B, C e promozione.

Lo stages di Piscopo proseguirà fino al 29 per preparare i nove under 18 livornesi che parteciperanno a luglio al campionato italiano giovanile di Terrasini (Palermo).

Un incredibile record di partecipazione che premia il lavoro della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che ogni anno si svolge al museo di storia naturale dalla fine di settembre a metà giugno con gli istruttori Maurizio Soventi ed Ennio Politi e il maestro Andrea Raiano.

Sede dell’evento è il circolo ARCI Carli in via di Salviano, 542, ormai da tre anni sede delle attività seniores di Livorno scacchi fra cui il corso del sabato mattina a cura di Ennio Politi che terminerà il 2 luglio per riprendere a settembre e che ha avuto un buon successo di partecipazione.

Con questo evento Livorno scacchi sospende la sua attività per la pausa estiva. La ripresa è prevista per venerdì 9 settembre.

