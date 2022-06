Home

Cronaca

Festa del donatore e Donarti, un doppio evento in Fortezza Vecchia a partire dalle 19,30

Cronaca

14 Giugno 2022

Festa del donatore e Donarti, un doppio evento in Fortezza Vecchia a partire dalle 19,30

Livorno 14 giugno 2022

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che ricorre martedì 14 giugno, giorno in cui il mondo celebra la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh, Avis Comunale Livorno ha organizzato un doppio evento:

la serata conclusiva del contest “DonArti Livorno”, realizzato in collaborazione con il Polo Artistico Vinile di Livorno e la “Festa del Donatore”.

Il Comune, per sensibilizzare sull’importanza di donare il sangue nelle sere di ieri lunedì 13 e e quella di oggi, martedì 14 giugno illumina di rosso la facciata di Palazzo Comunale e il Gazebo della Terrazza Mascagni

Sarà invece la Fortezza Vecchia a far da location al doppio evento: il Festival “DonArti Livorno” e la “Festa del Donatore”.

La “Festa del donatore” avrà inizio alle 19.30 ma la serata raggiungerà il clou dalle ore 21 quando avrà inizio “DonArti Livorno. Festival – poesia, fotografia e canzone; quando l’arte comunica e partecipa all’atto di sensibilizzazione”.

Durante il festival i donatori benemeriti saranno chiamati a ritirare il premio per il loro fondamentale e prezioso contributo alla vita.

Verranno, inoltre, eseguiti in pubblico, per la prima volta, gli otto brani che faranno parte della compilation DonArti Livorno vol.1, così come verranno recitate le poesie e proiettate le foto giunte tra quelle finaliste nell’ambito del contest promosso per sensibilizzare sull’importanza di donare sangue, plasma e piastrine.

L’ingresso è libero

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin