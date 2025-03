Home

Festa del Papà, cartolina e annullo speciale da Poste Italiane

18 Marzo 2025

Livorno, 18 marzo 2025 Festa del Papà, cartolina e annullo speciale da Poste Italiane

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà, in calendario mercoledì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

La colorata cartolina “Cuore di papà” sarà in vendita al prezzo di 1,00€ nei quattro uffici postali con sportello filatelico della provincia di Livorno (Livorno Centro, Cecina, Rosignano Solvay e Piombino) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e quello di Firenze in via Pelliceria.

Negli stessi Spazio Filatelia sarà anche disponibile, da oggi fino al 23 marzo, un annullo speciale a datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html .