Home

Eventi

Festa della Befana a Montenero, se ti vesti da Befana avrai un pranzo gratis

Eventi

4 Gennaio 2024

Festa della Befana a Montenero, se ti vesti da Befana avrai un pranzo gratis

PIAZZA DEL SANTUARIO IN FESTA CON LA PRO LOCO DI MONTENERO: CONCERTO DEI FURMINANTI, CABARET CON ENRICO FAGGIONI E DORANNA NATALI E TOMBOLATA

Livorno 4 gennaio 2023 – Festa della Befana a Montenero, se ti vesti da Befana avrai un pranzo gratis

Dopo la data cancellata del 21 dicembre I Furminanti tornano a Montenero per festeggiare la Befana insieme alla Pro Loco di Montenero di Marzio Conti, gestore del noto ristorante “Conti” in piazza del Santuario all’ora di pranzo.

Claudio Bartoli, Sauro Moriconi, Carlo Cavallini, l’ex Ottavo Padiglione Sergio Adami, lo storico batterista dei New Trolls Roberto Vannini, Marcello Lelli, Gionata Ciccolini, Rolando Somigli e Sabrina Dal Canto alla voce suoneranno in piazza i più grandi successi dei Beatles, dei Rolling Stones, del rock anni 70 e dei migliori cantautori italiani italiani da Lucio Dalla a Battisti nel classico stile che affonda le sue radici negli storici musicisti livornesi e bluesman del Chucheba.

Non sono escluse nuove cover a sorpresa degli storici cantautori livornesi e altri fuori programma dopo il successo del concerto del 29 dicembre in piazza Grande al bar Dolly. Per i Furminanti una storia che sa di buona musica da oltre 30 anni per un concerto che promette scintille a partire dalle 13.

La Pro Loco di Montenero chiede più spazio e la splendida Piazza del Santuario grazie alla Festa della Befana si arricchirà, oltre che del concerto de I Furminanti anche del cabaret in vernacolo di Enrico Faggioni e Doranna Natali che proporranno a base di barzellette e stornello in vernacolo con tombolata finale e animazione, per una piazza in festa con si spera tante Befane travestite

A queste befane travestite l’organizzazione del ristorante da “Conti” offrirà in premio il pranzo. Per chi volesse pranzare a Montenero per la festa della Befana ma non vule travestirsi; il ristorante Conti propone un pranzo al prezzo fissato a 28 euro dall’antipasto al dolce. Consigliata la prenotazione al 3667438990/0586579021. Appuntamento a partire dalle 11 con l’animazione e le Befane, alle 13 Furminanti in concerto e spettacolo di cabaret, stornelli e tombolata.

Festa della Befana a Montenero, se ti vesti da Befana avrai un pranzo gratis

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin