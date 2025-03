Home

5 Marzo 2025

Livorno 5 marzo 2025 Festa della Donna al Mascagni, l’astro nascente del pianoforte Sophia Rizzo protagonista del recital dell’ 8 marzo

In occasione della Festa della Donna, il Sabato del Mascagni avrà il piacere di ospitare un recital davvero speciale, sabato 8 marzo alle ore 16.30, con una giovane pianista, Sophia Rizzo. A soli 18 anni Sophia si sta imponendo come una delle promesse più luminose del pianoforte a livello internazionale, e il programma che presenterà al pubblico è tanto affascinante quanto impegnativo. Il recital si aprirà con il celebre Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach, a seguire, la potente Seconda Ballata di Franz Liszt, un brano che unisce virtuosismo e una forte carica narrativa.

Il culmine del concerto arriverà con gli iconici 12 Studi Op. 25 di Fryderyk Chopin. Questi brani rappresentano una delle vette assolute della letteratura pianistica, e raramente vengono eseguiti in concerto, soprattutto da artisti giovani perché la difficoltà tecnica e interpretativa degli studi è tale da metterli fuori dalla portata di molti. L’esecuzione di questi studi da parte di una pianista di soli 18 anni è pertanto un segno tangibile di grande talento e ambizione.

Come dice Giovanni Nesi, maestro di Sophia Rizzo e direttore artistico della stagione, “questo concerto è anche un omaggio al talento femminile in un giorno speciale come la Festa della Donna, ed è bello celebrarlo con Sophia, che si prospetta come una delle voci più interessanti nel panorama musicale del futuro.”

Ingresso libero, ore 16.30.