San Vincenzo (Livorno) 22 aprile 2025 Festa della Liberazione , tutti gli appuntamenti in programma a San Vincenzo: nel pomeriggio l’inaugurazione del murale al Passaggino

San Vincenzo, 22 aprile 2025 – Giornata densa di appuntamenti quella di venerdì prossimo, 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. Dopo la deposizione delle corone di alloro al cippo in memoria dei Caduti a San Carlo (ore 9) e a quello dedicato al partigiano Renato Ghignoli alla Piana (ore 9.30) alle 10, presso largo delle Forze Armate, si terrà il tradizionale alzabandiera, al quale farà seguito la successiva partenza del corteo per le vie cittadine, accompagnato dalla Premiata Filarmonica G. Verdi e dalle associazioni d’Arma in congedo.

A seguire deposizione corone di alloro ai monumenti di via Biserno, piazza D’Acquisto, piazza della Guardia Costiera e delle Capitanerie di Porto e piazza della Vittoria, dove si terranno gli interventi del sindaco Paolo Riccucci e della presidente Anpi San Vincenzo, Mirta Macchi. Nel pomeriggio, alle ore 17, all’interno del sottopasso del Passaggino è in programma l’inaugurazione del murales dedicato alla Costituzione. A seguire corteo fino all’ingresso di piazza della Costituzione, dove si terrà prima l’intervento del ricercatore in storia contemporanea Federico Creatini, e dopo l’esibizione del gruppo musicale ‘I Terraticanti’.