Festa della Mamma, a Coteto arriva il Mom’s Day

Mom’s day. Coteto in festa seconda edizione. Livorno, 13 maggio 2018.

Confcommercio- Imprese per l’Italia della Provincia di Livorno presenta “Mom’s Day. Coteto in festa” che avrà luogo domenica 13 maggio in via Toscana, quartiere Coteto, Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno. Una giornata di giochi, musica, sport, teatro, e shopping. Partecipano il mercatino dell’ingegno e tante associazioni di volontariato. Una giornata per tutti, dalle 15 alle 23.

Dopo il successo dell’edizione 2017 torna a Coteto il Mom’s Day, Coteto in festa, l’iniziativa realizzata dai commercianti del quartiere insieme a Confcommercio che alternerà spettacoli, sport, musica e giochi. Dalle 15 alle 23 una festa che rende omaggio alla ruolo della mamma e offre l’opportunità alle imprese di attirare persone e valorizzare la zona.



“Per noi è una festa dedicata anche ai tanti clienti dei negozi di vicinato come ringraziamento per la preferenza che quotidianamente ci accordano, per noi un riconoscimento importante al nostro lavoro” affermano dal comitato promotore che insieme a Confcommercio mantiene la promessa di rendere questa giornata un appuntamento fisso della primavera livornese.

Una giornata dedicata alla festa della mamma e pensata per i bambini, per gli abitanti del quartiere e per i visitatori, che potranno godere di via Toscana chiusa al traffico e visitare il mercatino dell’ingegno, fare shopping nei negozi aperti per l’occasione, partecipare ai laboratori sugli effetti dell’alcool sulla guida, e agli spettacoli di musica, danza e sport delle associazioni e attività commerciali presenti.

Fabio Nocchi e la Combriccola Livornese porteranno la comicità in strada e diversi gruppi musicali si alterneranno sul palco, dalle 16 alle 23. Oltre ai ristoranti e bar saranno attivi anche stand enogastronomici per la cena.

Debora Pagni di All’improvviso Pizzeria ha illustrato l’enorme programma del musical che durerà ben 7 ore e mezzo e che vedrà fra l’altro la partecipazione di Virginia Mellini ospite di The Voice. “Musica per tutti i gusti, risate e danza in un recital che parla di mamme”.

Per i bambini ci sarà un ricco programma composto da torneo di pallavolo, passeggiate sui pony, esibizione di scherma, musica, bolle di sapone, giostre, gonfiabili e parate. Lo sport, la sicurezza e l’attenzione alla solidarietà saranno anche quest’anno protagonisti della giornata.

Marco Socci della Caffetteria Toscana e Patrizia Montagnani dell’Autoscuola Sicura hanno sottolineato il carattere particolare della iniziativa, che per Coteto è coinvolgimento, partecipazione e divertimento.

Uno stand della Protezione civile convenzionato con il Comune sarà presente per consentire l’iscrizione all’App Protezione civile e al sistema automatico di chiamata d’emergenza “Alert System”.

Il presidente di Confcommercio Livorno Alessio Carraresi ha salutato con grande favore “Una iniziativa che unisce intrattenimento, impegno sociale e sviluppo economico delle piccole attività. Con 60 attività commerciali aperte di domenica, tante associazioni di volontariato attive nel sociale, artisti e musicisti, Coteto attirerà come lo scorso anno una folla di famiglie. Siamo orgogliosi di poter essere al Mom’s Day di Coteto anche nel 2018. Un ringraziamento speciale al Comune di Livorno, che ha messo a disposizione mezzi e competenze per la riuscita del progetto”.

Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Livorno aggiunge: “Gli organizzatori hanno dimostrato lo scorso anno di essere una grande squadra, di saper superare i personalismi e gli interessi particolari per mettersi al servizio di un intero quartiere. Confcommercio non può che essere insieme a loro per testimoniare la vitalità della piccola imprenditoria, capace di tenere assieme sviluppo economico e socialità, commercianti e cittadini, esercizi commerciali e associazioni”.

Sono intervenuti alla presentazione anche Silvia Lari di Mago Merlino, usato per bambini, Martina Zallocco dell’Associazione Aipd Livorno e Andrea Voliani dell’agenzia Immobiliare Professione Casa.