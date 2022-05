Home

Rubriche

Festa della mamma: oltre 70 frasi, sicuramente troverai la più adatta o l’ispirazione

Rubriche

7 Maggio 2022

Festa della mamma: oltre 70 frasi, sicuramente troverai la più adatta o l’ispirazione

8 maggio

La festa della mamma è il periodo speciale dell’anno in cui puoi festeggiare il tuo primo migliore amico e la persona a cui ti rivolgi sempre quando hai bisogno di consigli.

Se stai cercando un modo per mostrare a tua madre, alle nonne o a qualsiasi altra figura materna nella tua vita quanto pensi che siano speciali; queste adorabili citazioni sulle madri sono proprio ciò di cui hai bisogno.

Citazioni per la Mamma

Le nostre mamme sono i nostri supereroi e le nostre più grandi sostenitrici, ma di solito non diciamo loro abbastanza quanto sono apprezzate.

Adesso è il momento, Nel suo giorno speciale, dì a tua madre quanto significhi per te con questi messaggi commoventi sulla maternità, sia che sia nuova al ruolo o che abbia una vita di ricordi

“Una madre è la tua prima amica, la tua migliore amica, la tua amica per sempre.” -Sconosciuto

“Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto.” —Charley Benetto

“La madre è il battito del cuore in casa; e senza di lei sembra che non ci sia nessun rubacuori. —Leroy Brownlow

“Le madri sono come la colla. Anche quando non puoi vederle, tengono ancora unita la famiglia”. —Susan Gale

“Mia madre: è bella, ammorbidita ai bordi e temperata con una spina d’acciaio. Voglio invecchiare ed essere come lei. ” — Jodi Picoult

“Madre è il nome di Dio nelle labbra e nel cuore dei bambini”. —William Makepeace Thackeray

“L’influenza di una madre nella vita dei suoi figli è incalcolabile”. —James E. Faust

“Può essere possibile dorare l’oro puro, ma chi può rendere più bella sua madre?” -Mahatma Gandhi

“Non c’è ruolo nella vita più essenziale di quello della maternità”. —Anziano M. Russell Ballard

“La maternità è lo squisito inconveniente di essere tutto di un’altra persona.” -Sconosciuto

“Solo le madri possono pensare al futuro perché lo danno alla luce nei loro figli”. —Massimo Grosky

“Mia madre è stata il mio modello prima ancora che sapessi quale fosse quella parola”. —Lisa Leslie

“La maternità è la scommessa più grande del mondo. È la gloriosa forza vitale. È enorme e spaventoso: è un atto di infinito ottimismo”. —Gilda Radner

Brevi e dolci citazioni per la festa della mamma

Non devi scrivere un saggio per spiegare quanto ami tua madre.

Rendi speciale il suo biglietto per la festa della mamma con uno di questi messaggi brevi ma dolci.

Oppure usale come ispirazione per creare un tuo messaggio speciale.

A volte i messaggi brevi e dolci sono quelli che hanno davvero l’impatto maggiore per dimostrare la tua gratitudine verso tua madre.

“Mia madre è un miracolo ambulante”. -Leonardo Dicaprio

“Una madre capisce ciò che un bambino non dice”. —Proverbio ebraico

“Il mondo ha bisogno delle nostre madri”. —Liya Kebede

“Non c’è niente di sincero come il bacio di una madre.” — Saleem Sharma

“La vita è iniziata con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre.” — Giorgio Eliot

“Una madre è sempre l’inizio. Lei è come iniziano le cose. -Sconosciuto

“Siamo nati dall’amore; l’amore è nostra madre”. —Rumi

“Madre: la parola più bella sulla bocca dell’umanità”. —Kahil Gibran

“Non c’è influenza così potente come quella della madre.” —Sara Josepha Hale

“Le braccia di una madre sono più confortanti di quelle di chiunque altro.” -Principessa Diana

“Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo a mia madre angelo”. -Abraham Lincoln

“La madre è una da cui vai quando sei turbato.” —Emily Dickinson

“L’amore di una madre è più bello di qualsiasi fiore fresco.” —Debasish Mrdha

Frasi premurose

Mostra a tua madre quanto apprezzi il suo amore e la sua forza con una di queste bellissime citazioni.

Si prende cura di te e della famiglia giorno dopo giorno, quindi assicurati che sappia che anche tutti si prendono cura di lei.

Abbina la tua citazione preferita con un mazzo di fiori o una lettera dolce e ricordale quanto ci tieni.

“Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini ci dormono profondamente”. -Victor Hugo

“Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri ma il cui posto nessun altro può prendere.” —Cardinale Mermillod

“La felicità di una madre è come un faro, che illumina il futuro ma si riflette anche sul passato sotto le spoglie di bei ricordi.” — Onore de Balzac

“L’arte della maternità è insegnare l’arte di vivere ai bambini.” —Elaine Heffner

“Se l’amore è dolce come un fiore, allora mia madre è quel dolce fiore dell’amore.” —Stevie Meraviglia

“Le madri tengono le mani dei loro figli per un breve periodo, ma i loro cuori per sempre”. -Sconosciuto

“Essere una madre a tempo pieno è uno dei lavori più stipendiati poiché il pagamento è puro amore”. —Mildred B. Vermont

“Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto.” —Mitch Albom

“Non c’è modo di essere una madre perfetta e un milione di modi per essere una brava madre.” — Jill Churchill

“Non c’è velluto così soffice come il grembo di una madre, nessuna rosa bella come il suo sorriso, nessun sentiero così fiorito come quello impresso dai suoi passi.” — Archibald Thompson

“L’amore di una madre è tutto. È ciò che porta un bambino in questo mondo. È ciò che plasma il loro intero essere. Quando una madre vede suo figlio in pericolo, è letteralmente capace di tutto. Le madri hanno sollevato le auto dai loro figli e hanno distrutto intere dinastie. L’amore di una madre è l’energia più forte che l’uomo conosca”. —Jamie McGuire

“Una madre è vestita di forza e dignità, ride senza paura del futuro. Quando parla, le sue parole sono sagge e dà istruzioni con gentilezza”. — Proverbi

Frasi divertenti, umoristiche

Tua madre è nota per il suo senso dell’umorismo? Falla sorridere e ridi ad alta voce per la festa della mamma

Queste citazioni divertenti sono perfette per tutte le mamme

Apprezzerà sicuramente le osservazioni comiche su tutto, dalla difficoltà di essere una mamma e la dinamica unica tra le mamme ei loro figli.

“Una madre è una persona che, vedendo che ci sono solo quattro pezzi di torta per cinque persone, annuncia prontamente che non le è mai piaciuta la torta”. —Tenneva Giordano

“Un’oncia di una madre vale più di una tonnellata di un prete.” —Proverbio spagnolo

“Una mamma ci perdona tutte le nostre colpe, per non parlare di una o due che non abbiamo nemmeno”. —Roberto Brault

“Alla fine, le madri hanno sempre ragione. Nessun altro dice la verità”. —Randy Susan Meyers

“Dio non poteva essere dappertutto, e perciò ha creato le madri”. —Rudyard Kipling

“Non è facile essere madre. Se lo fosse, lo farebbero i padri”. —Le ragazze d’oro

“Quando tua madre ti chiede: ‘Vuoi un consiglio?’ è una mera formalità. Non importa se rispondi sì o no. Lo avrai comunque.» —Erma Bombeck

“Voglio che i miei figli abbiano tutte le cose che non posso permettermi. Poi voglio andare a vivere con loro”. —Phyllis Diller

“Se l’evoluzione funziona davvero, come mai le madri hanno solo due mani?” — Milton Berle

“Mamma, ti voglio bene, anche se non accetterò mai la tua richiesta di amicizia.” -Sconosciuto

CITAZIONI DI ISPIRAZIONE PER LA FESTA DELLA MAMMA

A volte tutto ciò di cui una mamma ha bisogno è una piccola ispirazione. Dille che significa il mondo per te con un detto incoraggiante.

Queste citazioni per la festa della mamma riguardano ciò che significa per la famiglia nell’insegnare, aiutare e incoraggiare tutti giorno per giorno.

“Il cuore della madre è l’aula scolastica del bambino”. —Henry Ward Beecher

“Per il mondo sei una madre, ma per la tua famiglia sei il mondo”. -Sconosciuto

“Il capolavoro più bello del cuore di Dio è il cuore di una madre”. —S. Teresa di Lisieux

“L’amore materno è il carburante che consente a un essere umano normale di fare l’impossibile.” —Marion C. Garretty

“Per l’orecchio di un bambino, ‘madre’ è magica in qualsiasi lingua”. —Arlene Benedetto

“Non riesco a immaginare eroismo più grande della maternità”. — Lancia Corrado

“Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere una madre”. —Lin Yutang

“Le madri possono guardare attraverso gli occhi di un bambino e vedere il domani”. — Reed Markham

“Madre, quella era la banca dove abbiamo depositato tutte le nostre ferite e preoccupazioni.” -T. Dewitt Talmage

“Mia madre è la mia radice, il mio fondamento. Ha piantato il seme su cui ho basato la mia vita”. —Michele Giordano

“Essere madre significa imparare a conoscere i punti di forza che non sapevi di avere.” —Linda Wooten

“Le madri possiedono un potere superiore a quello di un re sul suo trono”. —Mabel Hale

“Nessuna lingua può esprimere il potere, la bellezza e l’eroismo dell’amore di una madre”. —Edwin Chapin

FESTA DELLA MAMMA, CITAZIONI PER LA NONNA

Le nonne hanno sempre un posto speciale nei nostri cuori.

Quest’anno, assicurati di festeggiare tua nonna tanto quanto stai festeggiando la mamma.

Dopotutto, è stata in grado di portare la sua esperienza di madre a più generazioni.

“È una cosa così grandiosa essere madre di una madre, ecco perché il mondo chiama sua nonna”. -Sconosciuto

“La vita non viene con un manuale, viene con una nonna.” -Sconosciuto

“Come madri e figlie, siamo legate l’una all’altra. Mia madre è l’ossatura della mia spina dorsale, che mi tiene dritto e sincero. Lei è il mio sangue, assicurandomi che scorra ricco e forte. Lei è il battito del mio cuore. Ora non riesco a immaginare la vita senza di lei. — Kristin Hannah

“Tutto quello che sono, mi hai aiutato a esserlo.” -Sconosciuto

“Le nonne sono le persone che si divertono a sentire i bambini respirare nel telefono.” -Sconosciuto

“Una nonna è un po’ genitore, un po’ insegnante e un po’ migliore amica.” -Sconosciuto

“Le nonne hanno sempre tempo per parlare e farti sentire speciale. “—Catherine Pulsifer

“Le nonne tengono le nostre piccole mani solo per un po’… ma i nostri cuori per sempre. ” -Sconosciuto

“Mia nonna è il mio angelo sulla terra. “—Catherine Pulsifer

“La nonna ti ha sempre fatto sentire che aveva aspettato di vederti solo tutto il giorno e ora la giornata è completa.” —Marcy De Maree

“So cosa significa essere educati con amore incondizionato. Nella mia vita è venuto da mia nonna”. —André Leon Talley

“Non c’è posto come casa tranne quello della nonna.” -Sconosciuto