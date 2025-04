Home

Festa della Polizia Municipale a Castiglioncello: musica, bambini e riconoscimenti al Castello Pasquini

9 Aprile 2025

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 9 aprile 2025

Una giornata all’insegna della partecipazione, dell’allegria e della memoria collettiva: è quella che si è svolta nei giardini e nelle sale del Castello Pasquini, dove è stata celebrata la ricorrenza della fondazione della Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo, istituita nel lontano 1867, quando Firenze era ancora capitale d’Italia.

Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco Claudio Marabotti, che ha voluto condividere un personale ricordo risalente ai tempi delle scuole medie. “Ricordo ancora quell’incontro con alcuni vigili urbani durante una lezione – ha raccontato – ci sembravano un po’ intimidatori con la loro divisa, ma in realtà si rivelarono persone empatiche. Uno di loro ci disse: quando vedete un vigile, non dovete pensare di scappare, ma dire meno male che c’è”. Parole che ben sintetizzano lo spirito della manifestazione, pensata per avvicinare i cittadini – e in particolare i più piccoli – alla realtà della Polizia Municipale.

Alla festa, oltre al sindaco, erano presenti anche il vicesindaco Mario Settino, gli assessori Giulia Quintavalle, Susanna Masoni, Giacomo Cantini, alcuni consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine e gonfaloni del Comune, della Provincia di Livorno e della Regione Toscana.

Tra i momenti più sentiti della giornata, l’intervento della nuova comandante Annalisa Maritan, che ha ringraziato enti, associazioni e istituzioni per la collaborazione costante. “Nei gazebo allestiti dalle associazioni – ha detto – potete osservare i lavori dei bambini e delle bambine delle scuole, con cui collaboriamo da anni per diffondere i valori della legalità. E potete anche conoscere da vicino alcuni degli strumenti che usiamo ogni giorno nel nostro lavoro”.

Grande entusiasmo ha suscitato la Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno, diretta dal Maestro Franco Impalà, che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie in un percorso musicale culminato con l’intonazione corale dell’Inno di Mameli, accompagnato da ottoni e percussioni. Una lezione di musica trasformata in un vero e proprio spettacolo, tra brani patriottici e melodie ispirate al mondo fantastico, pensate appositamente per i più piccoli.

Durante la giornata sono stati esposti mezzi storici e moderni della Municipale, una mostra fotografica dedicata alla storia del Corpo e, nella grande spianata del Castello, i disegni realizzati dagli alunni delle scuole Fucini di Castiglioncello, Europa di Rosignano Solvay, Silvestro Lega di Castelnuovo della Misericordia e Novavo di Vada.

Non sono mancate le premiazioni. Il sindaco e la comandante Maritan hanno salutato l’assistente scelto Fabrizio Tei, prossimo alla pensione, e consegnato riconoscimenti ad agenti che si sono distinti nel corso del 2024 in attività di servizio, tra cui interventi contro lo spaccio e sopralluoghi su strutture abusive. Ecco i nomi dei premiati: Sara Bernardeschi, Alessandro Borselli, Laura Mochi, Emilio Quarta, Katia Cursi, Manuel Petza, Riccardo Favilli, Anna Favara, Federico Zarriello, Giorgia Ulivieri, Alessandro Nicosia, Celestina Minto.

Una celebrazione istituzionale ma anche gioiosa, che ha saputo fondere tradizione, senso civico e coinvolgimento della comunità, con lo sguardo rivolto al futuro e ai cittadini di domani.

ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

RELATIVE ALL’ANNO 2024

CENTRALE OPERATIVA



Oltre all’attivita di front office, che prevede 15 ore di apertura al pubblico settimanali: 7.246 richieste di intervento ricevute 279 contrassegni disabili rilasciati

6 ordinanze per TSO

UFFICIO TRAFFICO



693 ordinanze per modifica alla viabilita

903 verifiche per I’occupazione di suolo pubblico

890 pareri per occupazione di suolo pubblico

410 autorizzazioni per ZTL Rosignano M.mo

170 autorizzazioni per Area Pedonale della Pineta Marradi di Castiglioncello 120 autorizzazioni in deroga per transito e sostanza

53 pareri relativi all’apertura di nuovi accessi

203 autorizzazioni per passi carrabili

130 autorizzazioni per esposizione messaggi pubblicitari

9 autorizzazioni per trasporti eccezionali

46 pareri sulla safety relativa a manifestazioni ed eventi pubblicitari

INFORMATIVA ANAGRAFICA



1.785 accertamenti di residenza , 51 accertamenti per rilascio permessi di soggiorno

101 notifiche per conto della Prefettura

50 notifiche per conto della Procura della Repubblica

11 notifiche per conto di altri comandi di Polizia Locale

137 richieste di inserimento nello SDI al Commissariato PS

SEGRETERIA COMANDO



42 determinazioni dirigenziali, 104 atti di liquidazione , 17 decreti, 10 delibere

CIRCOLAZIONE STRADALE



450 posti di controllo stradali,189 controlli della velocità con autovelox con 394 violazioni accertate

11.877 violazioni accertate

40 violazioni ex art. 193 C.d.S. (assicurazione scaduta) rilevate con l’ausilio di Street Control

96 violazioni ex art. 80 C.d.S. (revisione scaduta) rilevate con I’ausilio di Street Control

45 rimozioni

12 fermi amministrativi

56 sequestri amministrativi

14 patenti di guida ritirate

3 carta di circolazione ritirata

1.150 punti decurtati sulle patenti di guida

317 automobilisti sottoposti ad alcoltest

102 controlli sulle passeggiate a mare per transito di velocipedi e cani condotti impropriamente 4.875 interventi a seguito di segnalazioni giunte alla centrale operativa

176 verifiche su esposti giunti presso questo Comando

137 accertamenti per piante e siepi sporgenti sulla via

103 controlli in Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica a Castiglioncello

2.240 violazioni accertate all’interno della Zona Traffico Limitato e Area Pedonale di Castiglioncello 3 campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale di cui:

14 sanzioni per uso di telefono cellulare alla guida

20 sanzioni relativi al mancato uso di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenzione per bambini

4 sanzioni per uso non corretto di ciclomotori durante la guida

2 turni serali/notturni estivi con posti di blocco finalizzati a controlli con alcoltest 10 sanzioni per guida in stato di ebbrezza

15 sanzioni per guida sotto I’effetto di sostanze stupefacenti

2.237 sanzioni accertate nel terzo turno

UFFICIO CONTENZIOSO

76 ricorsi al prefetto, 19 al giudice di pace, 31 udienze davanti al giudice di pace, 375 violazioni amministrative a leggi e regolamenti vari, 24 ordinanze ingiunzioni di pagamento, 32.633 transiti visionati ZTL / AP, 536 inserimento dati conducente

INFORTUNISTICA STRADALE

212 incidenti rilevati di cui ,102 con feriti

106 con danni a sole cose

4 con prognosi riservata

285 copie atti rilasciate

83 segnalazioni ex art. 223 C.d.S. alla Prefettura di Livorno

POLIZIA GIUDIZIARIA



redatte n. 97 notizie di reato, di cui: 20 per abusi edilizi

7 relative a sinistri stradali (5 per lesioni e 2 per omissione di soccorso e fuga)

13 per reati ambientali

6 per danneggiamento

1 per truffa

4 per occupazione abusiva di terreni o di edifici altrui

10 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

12 segnalazioni al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale 3 resistenza a pubblico ufficiale

2 porto di oggetti atti ad offendere

3favoreggiamento personale

1 dispersione di ceneri non autorizzata

6denunce/querele ricevute

3 persone arrestate

4 reiterazioni alla guida senza patente

1 furto aggravato

2 violazioni di sigilli

4 soggiorno illegale su territorio dello Stato

UFFICIO EDILIZIA



228 controlli su cantieri ,5 verifiche per ordinanza di demolizione

20 notizie di reato per abusi edilizi

140 sanatorie edilizie e paesaggistiche

26 verbali di contestazioni in materia edilizia

UFFICIO AMBIENTE



436 accertamenti per abbandono di rifiuti ,159 accertamenti per cani randagi e disturbo arrecato da cani, con 27 violazioni accertate

4 sanzioni per veicoli abbandonati

14 notizie di reato

273.418 cartelle di fotogrammi del sistema di videosorveglianza, con 173 violazioni accertate 63 controlli relativi alla raccolta di rifiuti porta a porta con 5 sanzioni elevate

COMMERCIO E DEMANIO MARITTIMO



circa 6.020 verifiche di posteggi fuori mercato annuali o stagionali

3 controlli di mercati settimanali (Rosignano Solvay e Vada annuali, Castiglioncello estivo)

6 fiere patronali autunnali

72 ispezioni ad esercizi pubblici, agriturismo, attivita artigianali, circoli privati ed esercizi commerciali 126 accertamenti di regolarita del DURC di operatori commerciali su aree pubbliche

94 violazioni accertate e contestate

22 verbali di sequestro di merce posta in vendita abusivamente

20 interventi per commercio abusivo (anche con I’ausilio delle GAV)

7 controlli ad esercizi pubblici per inquinamento acustico da musica

9 verifiche per sorvegliabilita di esercizi pubblici di somministrazione

14 controlli congiunti con U.O. SUAP ai mercatini “hobbisti”

81 violazioni accertate per campeggio abusivo ed accensione fuochi sul demanio marittimo

30 controlli statici e dinamici per rispetto ordinanza n. 681 del 24.07.2024 (divieto transito autobus)

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE

124 interventi totali dei quali: 16 nelle scuole dell’infanzia

43 nelle scuole primarie

65 nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

2.353 studenti incontrati

59 studenti premiati

7 incontri coordinati con presenza di personale dellUOS Educazione e Promozione alla salute dell’ASL

7 incontri con unità cinofila che hanno visto coinvolti 250 studenti delle classi IV delle scuole primarie

UNITÀ CINOFILA

29 interventi per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito di segnalzioni o di richieste intervento delle forze di polizia statali.

Rosignano Marittimo, 9 aprile 2025