Festa della Polizia, oggi il 166° anniversario

166º Anniversario della fondazione della Polizia

Il 166° Anniversario della fondazione della Polizia, a Livorno, verrà celebrato giovedì 12 aprile.

La cerimonia celebrativa, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, di esponenti di varie realtà della società civile, delmondo del volontariato e dei cittadini che vorranno intervenire, si terrà alle ore 11.30 presso il Cinema Teatro “4 Mori” di via Pietro Tacca 16, all’insegna del tema “Esserci sempre”, individuato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dopo la lettura dei messaggi augurali delle massime cariche istituzionali nazionali, il Questore di Livorno traccerà un bilancio delle attività svolte negli ultimi dodici mesi dalla Polizia nella provincia. Seguirà la consegna delle ricompense al personale che si è particolarmente distinto in attività di servizio. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10.30, dagli onori ai caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide che ne ricorda il sacrificio collocata nei pressi dell’ingresso della sede della Questura di via Fiume, alla presenza del Prefetto di Livorno, del Presidente e di una rappresentanza della Sezione livornese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che quest’anno festeggia i cinquanta anni dalla sua costituzione, nonché del Cappellano Provinciale della Polizia, dei dipendenti vittime del dovere o loro familiari e di personale, in servizio ed in quiescenza, della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Al termine della cerimonia, nello spazio allestito davanti all’ingresso della Prefettura, saranno presentate, con una breve dimostrazione, le unità cinofile che per conto dell’A.N.P.S. operano principalmente nella regione Toscana e sul territorio nazionale nell’ambito della Protezione Civile.