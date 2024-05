Home

Festa della Repubblica, deviazioni delle linee bus per domenica 2 giugno

28 Maggio 2024

Festa della Repubblica, deviazioni delle linee bus per domenica 2 giugno

Livorno 28 maggio 2024 – Festa della Repubblica, deviazioni delle linee bus per domenica 2 giugno

Autolinee Toscane informa che domenica 2 giugno 2024 in occasione della Festa della Repubblica dalle ore 09:30 alle ore 11:30 vi saranno le seguenti deviazioni delle Linee bus TPL:

Linea 2+ Direzione stazione: percorso regolare fino viale della Libertà quindi svoltare a sinistra in viale Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, destra viale Italia, piazza Mazzini, via Grande quindi percorso regolare.

Linea 2+ Direzione La Leccia – Montenero: percorso regolare fino alla fermata “via Grande 3” quindi proseguire dritto su via Grande, sinistra verso piazza Mazzini, viale Italia, sinistra via Dei Funaioli, via Montebello, destra via Roma, via Caduti del Lavoro, sinistra viale Nazario Sauro, destra via dell’Ardenza, quindi percorso regolare.

Linea 3 Direzione Cogorano: giunta all’incrocio con viale della Libertà proseguire dritto in viale Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, destra viale Italia, piazza Mazzini, via Grande, sinistra via Cogorano.

Linea 3 Direzione La Leccia: da via Cogorano svoltare a destra via Grande, sinistra verso piazza Mazzini, viale Italia, sinistra via Dei Funaioli, via Montebello, quindi percorso regolare.

Linea 4+ Direzione Cimiteri Comunali: giunti in via Calzabigi svoltare a sinistra in via Marradi, destra via Mangini, sinistra piazza Roma, destra via Montebello, via dei Funaioli, destra viale Italia, piazza Mazzini, via Grande, quindi percorso regolare.

Linea 4+ Direzione Salviano: percorso regolare fino alla fermata “via Grande 3” quindi proseguire dritto in via Grande, sinistra verso piazza Mazzini, viale Italia, sinistra via dei Funaioli, via Montebello, sinistra via Marradi, destra via Calzabigi quindi percorso regolare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.