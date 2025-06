Home

3 Giugno 2025

Livorno 3 giugno 2025 Festa della Repubblica? Per Mr. Green è stata una festa dell'ambiente

MisterGreen in via Jacoponi: la canalina che sussurrava “Possibilità”

Mentre molti celebravano la Festa della Repubblica, lui era già all’opera, piegato a raccogliere la plastica che soffocava un tratto dimenticato di città. Non per dovere, non per obbligo. Ma per scelta.

Il 2 giugno, in via Jacoponi, accanto a un guardrail e a una canalina di scolo ormai invasa dai rifiuti, Mr. Green ha risposto all’ennesima chiamata dell’ambiente. In silenzio, con guanti e sacchi, ha raccolto 3 chili e 70 grammi di rifiuti plastici, restituendo dignità a un angolo troppo spesso ignorato.

«Vederla così piena di plastica mi fa molto male», racconta. «Ma combatto a testa alta, perché sogno il giorno in cui l’acqua tornerà a scorrere lì, limpida. E io ci sarò, pronto a gridare vittoria, come un pugile sul ring». Non è solo un gesto di pulizia: è un atto di resistenza civile, una forma di speranza concreta. Quella canalina, a prima vista solo un solco tra l’asfalto e il metallo, per lui è diventata un simbolo. Un segno che qualcosa può ancora cambiare.

«La chiamerei così: Possibilità», dice Mr. Green. E in quell’unica parola si racchiude tutto il senso del suo impegno: la volontà di credere che ogni spazio, anche il più trascurato, possa rinascere grazie alla cura e all’attenzione.

La sua battaglia quotidiana contro l’indifferenza ambientale non si fa con i grandi proclami, ma con piccoli gesti ripetuti nel tempo. Non cerca riconoscimenti, ma guarda al futuro: un futuro dove la natura possa finalmente respirare, anche in mezzo al cemento