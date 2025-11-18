Home

Festa della Toscana: venerdì 21 novembre il Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza

18 Novembre 2025

Collesalvetti, 17 novembre 2025 – In occasione della ricorrenza del 30 novembre “Festa della Toscana” dedicata, quest’anno, al tema “TOSCANA: un ponte per la pace”, il Consiglio Comunale di Collesalvetti si riunirà in una seduta straordinaria aperta alla cittadinanza che avrà luogo venerdì 21 novembre, ore 9.00, al Monumento ai Caduti di Collesalvetti.

“Agli interventi istituzionali – ha spiegato il Presidente del Consiglio comunale Davide Scatena – seguiranno quelli delle Associazioni, dei Dirigenti Scolastici, degli alunni e delle alunne delle scuole del territorio che porteranno il loro contributo con disegni, poesie e interventi musicali sul tema della Pace”.

Nell’occasione sarà inaugurata una targa commemorativa del centenario del Monumento dedicata ai Caduti del nostro comune.