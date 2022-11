Home

Provincia

Festa dell’albero, a Vada saranno piantati un Carrubo e due piante di Falso Pepe

Provincia

18 Novembre 2022

Festa dell’albero, a Vada saranno piantati un Carrubo e due piante di Falso Pepe

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 18 novembre 2022

Il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per porre l’attenzione sull’importanza che le piante e, in particolare quelle ad alto fusto, rivestono per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

Il Comune di Rosignano Marittimo è da tempo sensibile alle tematiche dell’ambiente, promuove la partecipazione della cittadinanza alla cura e gestione del verde pubblico e privato, incoraggia l’adozione di comportamenti quotidiani ecosostenibili e propone ai ragazzi delle scuole attività didattiche volte alla conoscenza e alla tutela dell’ecosistema.

Quest’anno, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Scapigliato srl; pianterà a Vada un carrubo e due piante di “falso pepe”.

L’appuntamento è per lunedì 21 novembre 2022 alle ore 9. 45 in via di Marina, a Vada. L’appuntamento è rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole primarie e materne della frazione, che parteciperanno attivamente alla messa a dimora delle piante.

Sarà presente anche l’agronomo del Comune di Rosignano che spiegherà loro le caratteristiche e le varie specificità.

In caso di pioggia, la giornata sarà rinviata a data da definirsi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin