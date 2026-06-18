Home

Sport

Festa dell’atletica toscana, molti i premiati della società Atletica Libertas Livorno

Sport

18 Giugno 2026

Festa dell’atletica toscana, molti i premiati della società Atletica Libertas Livorno

Livorno 18 giugno 2026 Festa dell’atletica toscana, molti i premiati della società Atletica Libertas Livorno

Si è svolto nel Salone dei Cinquecento la tradizionale della dell’atletica toscana dove sono state premiate le migliori Società Toscane e gli atleti maggiormente distintisi.

L’ Atletica Libertas Unicusano Livorno è stata premiata per gli innumerevoli prestazione di Società che vanno dal 6^ posto della squadra maschile e femminile assoluta nella finale scudetto, il 2^ posto nel Campionato di Società di prove multiple femminili e il 3^ posto nella finale scudetto del campionato di società under 23,i titoli regionali nel campionato di Società assoluto su pista maschile e in quello femminile under 23, il titolo regionale nel campionato di società di marcia su strada ragazze.

A livello individuale premiati Andy Diaz per il titolo mondiale ed europeo di triplo e per il record italiano indoor e per il titolo italiano, Sara Chiaratti per il titolo italiano di pentathlon indoor e di eptathlon assoluto nonché per il primo posto nel Gran Prix di Prove multiple, Stefano Marmonti per il titolo italiano invernale e all’aperto promesse nel disco e per la partecipazione ai campionati europei under 23 e alla Coppa Europa di lanci, Ilaria Accame per la partecipazione ai Campionati mondiali di staffette e a quelli su pista e per il primato toscano assoluto sui 400 indoor, Arianna De Masi per la partecipazione ai Campionati Europei indoor e ai Campionati mondiali di staffette e per il primato toscano nei 60 indoor, Sofia Fiorini per la partecipazione ai Campionati Europei di marcia e a quelli sempre europei under 23, Samuele Baldi per la partecipazione ai campionati europei under 23, Elisa Fossatelli per la partecipazione ai campionati europei under 23 e per i primati toscani promesse sui 60 ostacoli indoor e 100 ostacoli, Mirco Fragola per la partecipazione ai campionati europei under 20 e il primato toscano juniores sui 400, Davide Finocchietti per il primato toscano assoluto indoor sui 5 km di marcia, De Cesare Riccardo, Fragola Mirco, Paggini Cosimo e Vanchetti Andrea per il primato toscano assoluto nella staffetta 4 x 400 assoluta,

Claudio Mercaldo per il primato toscano nei 3 km di marcia indoor, Anna Bargelli per il primo posto nel Gran Prix Toscano di cross ragazze.

Infine in questa giornata di festeggiamenti è stato insignito della quercia al merito atletico, onorificenza della federazione di atletica leggera, il nostro presidente Giovanni Giannone per la sua storia e militanza nello sport dell’atletica leggera.