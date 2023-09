Home

Festa dello Sport, venerdì 15 settembre alla Terrazza Mascagni di Livorno la camminata dimostrativa organizzata da Medicina dello Sport e Croce Rossa

14 Settembre 2023

Livorno 14 settembre 2023

Il reparto livornese della Medicina dello Sport in collaborazione con le infermiere volontarie della Croce Rossa ha organizzato una nuova camminata dimostrativa aperta a tutta la cittadinanza in occasione della Festa della Sport che si terrà il prossimo weekend alla Terrazza Mascagni. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 settembre alle ore 17 allo stand della Croce Rossa Italiana che da circa due anni porta avanti con successo, così come fanno altre associazioni, l’esperienza dei Gruppi di Cammino in città.

Carmine Di Muro, responsabile della Medicina dello Sport per l’Azienda USL Toscana nord ovest commenta:

“Siamo lieti di far conoscere assieme alla Croce Rossa i nostri gruppi di cammino nell’ambito di un evento inserito all’interno della manifestazione “Strabilianti” che promuove il ruolo inclusivo e di abbattimento delle barriere da parte dello sport.

Camminare in compagnia è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti.

Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche; psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Per questo da tempo siamo impegnati nella promozione dei gruppi di cammino che ormai sono una realtà consolidata in tutto l’ambito territoriale livornese”.

“Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri – continua Di Muro – contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle eventuali complicanze. Per aderire non serve certificazione medica. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per formare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare ed avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento”.

Per maggiori informazioni è sufficiente presentarsi allo stand allestito alla Terrazza Mascagni oppure contattare la segreteria della Medicina dello Sport di Livorno scrivendo a medsport.livorno@uslnordovest. toscana.it o al numero 0586-223.912.

