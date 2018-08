Home

4 agosto 2018

Festa dell’Unità da oggi alla Rotonda

Dibattiti, spettacoli e ristorazione fino al 19 agosto

“Livorno guarda avanti”: da sabato 4 a domenica 19 agosto ritorna la Festa dell’Unità del Partito Democratico di Livorno. La collocazione, come da tradizione, è la Rotonda dell’Ardenza.

“Un appuntamento fondamentale in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, con i principali protagonisti della sinistra italiana (come Maurizio Martina, Matteo Orfini, Marco Minniti, Luca Lotti, Teresa Belllanova e molti altri) ed esponenti di punta della politica toscana e livornese (anche al di là dei confini del PD)”. spiega la nota del PD che prosegue:

“Già il titolo (“Livorno guarda avanti”) allude alla prossima sfida per il Comune: e molto si parlerà dei temi concreti che riguardano la vita della città, dalla sanità alla viabilità (con il tema caldo degli stalli blu) ai rifiuti urbani all’economia portuale. Grande spazio sarà dedicato alla fisionomia dell’alleanza ampia che sfiderà Nogarin, con il dialogo a sinistra già avviato ma anche con il coinvolgimento della società civile e delle liste civiche”.

Previsto l’arrivo di alcuni big nazionali: sabato 4 agosto con Matteo Orfini (Presidente del PD) e domenica 5 agosto con Maurizio Martina (segretario del PD). Previste anche le presenze di Teresa Bellanova, Luca Lotti e degli esponenti di punta del PD livornese come Andrea Romano, Francesco Gazzetti e Cristina Grieco.

Da segnalare anche, tra gli spettacoli serali, le performance di Paolo Hendel, Lercio.it, Claudio Marmugi e Consalvo Noberini. Vi sarà anche uno spazio dedicato alla ristorazione.

Questo il programma

PALCO CENTRALE

Sabato 4 Apertura Festa e iniziativa con Matteo Orfini: “La nostra alternativa”.

Domenica 5 “Il futuro del PD” – con Maurizio Martina.

Lunedì 6 Spettacolo – Mayor Von Frinzius “Incessante”.

Martedì 7 “La sfida della sicurezza” – On. Marco Minniti.

Mercoledì 8 “Economia, welfare e lavoro: costruire le politiche per una crescita sostenibile” Dibattito con Sen. Teresa Bellanova, Stefania Saccardi (Assessore regionale Sanità e Politiche sociali), Cristina Grieco (Assessore regionale Istruzione, Formazione e Lavoro).

Giovedì 9 “La passione della politica, la passione dello sport” . Luca Lotti.

Venerdì 10 Spettacolo – Paolo Hendel “Recital”.

Sabato 11 “Le poitiche sui rifiuti: esperienze e prospettive”. Federica Fratoni (Assessore regionale Ambiente), Fabio Barsottini (Assessore Ambiente Comune di Empoli)

Domenica 12 “Essere donna a Livorno: i diritti minacciati, le nuove libertà, le nostre idee per il futuro”.

Lunedì 13 “Il Porto di Livorno come porta della Toscana: verso la piattaforma europea”. Tavola rotonda con la partecipazione di: Enrico Rossi (Presidente Regione Toscana), Francesco Gazzetti (Vice Presidente Commissione Infrastrutture Consiglio Regione Toscana), Gianfranco Simoncini (Consigliere del Presidente Rossi), Jari De Filicaia (Consigliere Comune e Provincia di Livorno), Stefano Corsini (Presidente Autorità di Sistema), Roberto Alberti (Presidente Spedimar), Nereo Marcucci (Con.fe.tra), Dott. Mignogna (Amm. delegato TDT).

Mercoledì 15 Spettacolo – Claudio Marmugi “Marmugi fai ride’. E allora il PD?”.

Giovedì 16 La cultura a Livorno” con Marco Voleri (PD) tenore e scrittore, Adalgisa Mazza (direttrice produzione Festival Puccini Torre del Lago), Alessio Pizzech (regista teatrale) + BL + Futuro.

Venerdì 17 Spettacolo – Lercio “Lercio live”

Sabato 18 “L’Europa come destino” con On. Simona Bonafè e On. Andrea Romano

Domenica 19 Spettacolo – Consalvo Noberini “Scampoli di libeccio”