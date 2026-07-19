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Festa dell’Unità, Fossi critica la riforma elettorale: «Così si rischia di aggirare le regole»

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19 Luglio 2026

Festa dell’Unità, Fossi critica la riforma elettorale: «Così si rischia di aggirare le regole»

Livorno 19 luglio 2026 Festa dell’Unità, Fossi critica la riforma elettorale: «Così si rischia di aggirare le regole»

La nuova riforma elettorale e il ruolo del Presidente della Repubblica sono stati al centro dell’intervento di Emiliano Fossi, segretario del Partito Democratico della Toscana, durante la Festa dell’Unità di Livorno, nel dibattito dedicato a “La difesa dei valori democratici in Italia e in Europa”.

Rispondendo a una domanda sull’impatto della riforma elettorale sulla tenuta democratica del Paese, Fossi ha espresso una netta contrarietà, sostenendo che le modifiche prospettate rischierebbero di alterare gli equilibri istituzionali previsti dalla Costituzione.

Secondo il segretario regionale del PD, uno degli aspetti più critici riguarda il premio di maggioranza.

«Viene previsto un premio di maggioranza abnorme», ha dichiarato, sostenendo che la riforma introdurrebbe inoltre un elemento destinato ad avere effetti sul funzionamento dell’ordinamento costituzionale.

Fossi ha puntato l’attenzione in particolare sulla previsione dell’indicazione del candidato premier all’interno del programma elettorale della coalizione.

«Attraverso l’indicazione del candidato premier della coalizione nel programma elettorale viene inserito, di fatto, surrettiziamente un elemento con valore costituzionale», ha affermato.

A suo giudizio, tale meccanismo finirebbe per anticipare politicamente la scelta del Presidente del Consiglio, modificando gli equilibri previsti dalla Carta.

«Se il premier sarà indicato in quel modo sarà un modo per aggirare le regole e realizzare il premierato, ridimensionando il ruolo del Presidente della Repubblica».

Per Fossi, proprio il Capo dello Stato rappresenta uno dei principali elementi di garanzia dell’assetto democratico italiano.

«Il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica è un tema fondamentale della nostra Costituzione e del funzionamento della nostra democrazia», ha concluso il segretario del Partito Democratico della Toscana.

L’intervento si inserisce nel più ampio confronto promosso dalla Festa dell’Unità sui temi della democrazia, delle riforme istituzionali e degli equilibri tra i poteri dello Stato.