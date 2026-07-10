Home

Politica

Festa dell’Unità, il programma della prima giornata

Politica

10 Luglio 2026

Festa dell’Unità, il programma della prima giornata

Livorno 10 luglio 2026

Festa dell’Unità Livorno 2026.

Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia

Il programma di oggi, Venerdì 10 Luglio

17:30 – Apertura: Partecipano Alberto Brilli (Segretario Unione Comunale PD Livorno), Silvia Ghelardi (Referente Conferenza Donne Democratiche Livorno) e Matteo Anglano (Segretario Comunale Giovani Democratici Livorno)

Saluti di Luca Salvetti (Sindaco di Livorno)

18:15 – Dibattito su Gaza e Pace: Con l’On. Arturo Scotto (Deputato PD e autore) e Laura Boldrini (Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani). Saluti di Pietro Caruso (Presidente Consiglio Comunale) e modera Martina Trivigno (Giornalista de Il Tirreno)

21:30 – Welfare: Intervengono l’On. Marco Furfaro (Responsabile Welfare Segreteria Nazionale PD), l’On. Andrea Quartini (Movimento 5 Stelle), Cristina Lucetti (Pres. V Commissione Consiliare), Claudia Leone (Segreteria PD Livorno – Diritti), Marco Guercio (AVS) e Sonia Baronti (PSI). Modera Michela Berti (La Nazione)

21:30 – Spettacolo: Ligadog (Tributo a Ligabue)

Sabato 11 Luglio

18:15 – Diritto alla Casa: Intervengono Massimiliano Valeriani (Responsabile Casa Segreteria Nazionale PD), Silvia Viviani (Assessora Urbanistica Livorno) e Andrea Raspanti (Assessore Sociale Livorno). Segue tavola con Sabatina Distaso (PD Casa); coordina Giorgio Pacini (PD Welfare)

21:30 – Salute: Saluti di Mia Diop (Vicepresidente Regione Toscana) e Luca Salvetti. Intervengono Andrea Raspanti, Lucia Boncompagni (PD Sanità), Enrico Bianchi (Consigliere PD), Roberto Danieli (Consigliere comunale) e Marida Bolognesi (Pres. SVS e ANPAS Toscana). Coordina Piero Tomei (Capogruppo PD)

21:30 – Spettacolo: Party Rotonda con DJ Gomma, DJ Tore e DJ Nedo

.

Domenica 12 Luglio

18:15 – Livorno Energy Hub: Modera Silvia Viviani. Partecipano Giovanni Laviosa (Pres. Confindustria Livorno), Carlo Santucci (Pres. CNA Livorno), Federico Mirabelli (Assessore Lavoro), Piero Nocchi (Autorità Portuale) e Claudio Bertini (Interporto Vespucci). Conclude l’On. Marco Simiani (PD Commissione Ambiente)

21:30 – Livorno a testa alta: Dialogo tra Luca Salvetti e Alberto Brilli, modera Juna Goti (Il Tirreno)

21:30 – Spettacolo: At The Races (Tributo Queen)

.

Lunedì 13 Luglio

17:15 – Innovazione Portuale: Interviene Andrea Parri (Ingegnere biomedico e co-founder di IUVO) sugli esoscheletri per i lavoratori

.

18:15 – Riforma Portuale: Introduce Jari De Filicaia (PD Lavoro). Intervengono l’On. Valentina Ghio (Vicepres. Gruppo PD Camera), Monica Bellandi (Pres. Interporto), Eugenio Stanziale (Filt-Cgil), Gianluca Vianello (Uiltrasporti), Enzo Raugei (Ancip), Federico Baudone (Assiterminal) e Alessio Ciampini (Uniport). Saluti di Alessandro Franchi (Segretario Federazione PD Livorno), modera Franco Mariani (ShipMag)

21:30 – Istruzione: Con l’On. Irene Manzi (Responsabile Scuola PD), Libera Camici (Assessora Istruzione), Cristina Grieco (Dirigente Ufficio Scolastico) e Rosa Distaso (UIL-FP). Modera Francesca Cecchi (PD Scuola)

21:30 – Spettacolo: DJ Frau & Vittorio L’Indiano (Revival)

Martedì 14 Luglio

18:15 – Intelligenza Artificiale: Intervengono Stefania Bonaldi (PD Innovazione), Michele Magnani (Assessore Innovazione), Lorenzo Corea (Ricercatore) e Alessandro Gazzetti (Sant’Anna Pisa). Coordina Simone Aprea, conclude Valerio Ferretti

21:30 – Capitalismo Feudale: Presentazione libro con l’autore Roberto Seghetti. Intervengono Rocco Garufo (Assessore PD), Gianfranco Francese (Segretario Cgil) e Alessandro Cosimi (Italia Viva). Coordina Barbara Bonciani

21:30 – Spettacolo: Claudio Marmugi (Cabaret)

Mercoledì 15 Luglio

17:15 – Politiche del Mare: Introduce Renato Gangemi (BLU-Lab). Intervengono Fabrizio Serena (CNR) e Barbara La Comba (Costa Civica)

18:15 – Cultura: Con Sandra Scarpellini (Pres. Provincia), Angela Rafanelli (Assessore Cultura), Vincenzo Farinella (Direttore Musei Civici), Paolo Cova (Storico dell’arte) e Marco Voleri (Mascagni Festival). Coordina Lorenzo Midili

21:30 – Unità dei Progressisti: Introduce Alessandro Franchi. Partecipano i capigruppo regionali Simone Bezzini (PD), Irene Galletti (M5S), Lorenzo Falchi (AVS) e Alessandro Cosimi (Casa Riformista). Modera Libero Red Dolce

Spettacolo: Esibizione di Garibaldi InCanto (ore 20:30) e DJ Rombolini (ore 21:30)

Giovedì 16 Luglio

17:15 – Mobilità: Con Giovanna Cepparello (Assessora Mobilità), Emiliano Carnieri (PD Mobilità) e Gabriele Volpi (Europa Verde)

18:15 – Disturbi Alimentari: Con l’On. Rachele Scarpa, Nicola Artico (Psicologo) e Loretta Pennacchi (SISDCA). Coordina Chiara Macchi, conclude Eleonora Agostinelli (Vicepres. Provincia)

21:30 – Sicurezza: Con l’On. Chiara Braga (Capogruppo PD Camera), Luca Salvetti, Alberto Brilli e Bernardo Taddei (Segretario GD Toscana). Modera Matteo Vivoli

21:30 – Spettacolo: Seagull Shout (Rock & Pop classics)

Venerdì 17 Luglio

18:15 – Fascisti contro la democrazia: Con l’autore Davide Conti, Catia Sonetti (ISTORECO) e Riccardo Nocchi (+Europa). Coordina Rocco Garufo

21:30 – Politiche Industriali: Introduce Francesca Pritoni. Intervengono Andrea Orlando (Segreteria PD) ed Enrico Morando (Libertà Eguale). Coordina Federico Mirabelli, conclude Giulia Guarnieri

21:30 – Spettacolo: Aphasia (Tributo Europe)

Sabato 18 Luglio

18:15 – Tassare i milionari: Con l’autore Riccardo Staglianò, Marta Bonafoni (Coordinatrice PD), Alessandro Bechini (Oxfam) e Viola Ferroni (Assessora Bilancio). Coordina Rocco Garufo

21:30 – Valori Democratici: Con l’On. Nicola Zingaretti (Eurodeputato) e l’On. Emiliano Fossi (Segretario PD Toscana). Modera Martina Trivigno

21:30 – Spettacolo: Radio La Musica Fa’ 90 con DJ Danni De Batte

Domenica 19 Luglio

18:30 – Liberazione di Livorno: Celebrazione dell’82° anniversario e inaugurazione sede Istoreco in Piazza Orlando

21:30 – Tempo delle Donne: Dialogo su bilancio e urbanistica di genere con Viola Ferroni, Libera Camici, Silvia Viviani ed Elisa Caruso. Conduce Rita Villani

Chiusura: DJ Set Mirco Vannin