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Festa dell’Unità, Luca Salvetti: “Sui social troppo odio contro chi viene da fuori”

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11 Luglio 2026

Festa dell’Unità, Luca Salvetti: “Sui social troppo odio contro chi viene da fuori”

Livorno 11 luglio 2026 Festa dell’Unità, Luca Salvetti: “Sui social troppo odio contro chi viene da fuori”

Il tema dell’integrazione e il contrasto all’odio sono stati al centro dell’intervento del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, in occasione dell’inaugurazione della Festa dell’Unità 2026.

Prendendo la parola dal palco, il primo cittadino ha ringraziato gli organizzatori della manifestazione e ha sottolineato come, rispetto agli anni passati, il Partito Democratico abbia oggi una linea più definita sui principali temi politici.

«Guardavo il programma e mi veniva da fare una riflessione. I temi erano gli stessi anche qualche anno fa, però allora si affrontavano con molti più punti interrogativi e dubbi. Adesso, per ogni tema e per ogni settore, c’è una linea forte e definita che il partito sta seguendo, sia a livello nazionale sia nella realtà livornese».

Salvetti ha citato, tra gli argomenti sui quali il PD livornese avrebbe dato un contributo importante, i diritti, la pace, la cultura e la sicurezza, soffermandosi proprio su quest’ultimo tema.

«Oggi stavamo discutendo della reazione che c’è nell’opinione pubblica, attraverso i social, di questa caccia continua a trovare in chi è venuto da fuori il nemico numero uno. Abbiamo raggiunto il limite».

Il sindaco ha quindi raccontato un episodio avvenuto il giorno precedente, quando quattro persone originarie di Nigeria, Cuba, Romania e Senegal hanno ricevuto la cittadinanza italiana.

«Ho voluto esprimermi ancora una volta, anche se so che poi sotto la mia bacheca arriveranno gli insulti o gli attacchi di questi razzisti, di queste persone inascoltabili e illeggibili. L’ho fatto perché ieri abbiamo dato la cittadinanza a quattro persone che si commuovevano perché diventavano italiane insieme ai loro bambini, che giocavano nell’Orlando o a basket nella Libertas ed erano già perfettamente integrati in questa città».

Per Salvetti è proprio da esperienze come queste che deve ripartire il dibattito pubblico.

«Dobbiamo ripartire da lì per superare tutto quello che alcune persone riescono a vomitare sui social o in giro per la strada».

Con il suo intervento, il sindaco ha ribadito la necessità di promuovere inclusione, diritti e integrazione come risposta ai fenomeni di odio e discriminazione, indicando nelle storie di chi entra a far parte della comunità italiana un esempio concreto di convivenza e partecipazione.