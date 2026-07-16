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Festa dell’Unità, Midili: “La cultura è un investimento, non una spesa: crea lavoro, turismo e pensiero critico”

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16 Luglio 2026

Festa dell’Unità, Midili: “La cultura è un investimento, non una spesa: crea lavoro, turismo e pensiero critico”

Livorno 16 luglio 2026 Festa dell’Unità, Midili: “La cultura è un investimento, non una spesa: crea lavoro, turismo e pensiero critico”

La cultura come motore di sviluppo economico, sociale e civile. È questo il messaggio lanciato da Lorenzo Midili, componente della Segreteria della Federazione PD Livorno con delega alla Cultura, intervenuto al dibattito “La Cultura in cammino. Dal porto ai borghi: un sistema culturale per il territorio livornese”, nell’ambito della Festa dell’Unità di Livorno.

Per Midili, la cultura deve rappresentare uno dei pilastri dell’azione politica del Partito Democratico.

«Per noi è fondamentale. Qualsiasi agenda politica del Partito Democratico deve avere come infrastruttura principale la cultura», ha affermato, sottolineando come gli investimenti nel settore producano effetti che vanno ben oltre l’ambito artistico.

Secondo l’esponente democratico, la cultura è infatti uno strumento capace di creare occupazione, sostenere il turismo e favorire la crescita del pensiero critico, contribuendo anche ad affrontare le difficoltà sociali.

«La cultura porta lavoro, porta turismo e crea una coscienza personale e uno sviluppo del pensiero critico che può aiutare a contrastare il disagio sociale che viviamo in questo periodo», ha spiegato.

Midili ha poi richiamato anche il peso economico del comparto culturale, evidenziando come rappresenti un settore strategico per il Paese.

«La cultura genera circa il 6% del Prodotto interno lordo e attiva un indotto che coinvolge commercio, ristorazione e turismo, arrivando complessivamente a rappresentare il 15-16% della ricchezza nazionale».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il percorso avviato dall’amministrazione comunale e dagli enti del territorio per valorizzare il patrimonio culturale livornese.

«In questa Festa dell’Unità vogliamo raccontare come Livorno e la sua provincia abbiano puntato con decisione sulla cultura, portando esempi concreti come il riallestimento dei Musei Civici, la mostra dedicata a Giovanni Fattori e il Mascagni Festival».

Per il responsabile Cultura della Federazione PD Livorno si tratta di iniziative che dimostrano come gli investimenti culturali possano tradursi in risultati tangibili per la città.

«Vogliamo mostrare che questi esempi sono concreti e non sono soltanto parole al vento», ha concluso Midili, ribadendo la volontà del Partito Democratico di continuare a considerare la cultura un elemento centrale delle politiche di sviluppo del territorio.