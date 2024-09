Home

Festa dell’Unità, oggi doppio appuntamento: presentazione libro e dibattito sulla necessità di una alternativa al Governo

23 Settembre 2024

Livorno 23 settembre 2024 – Festa dell’Unità, oggi doppio appuntamento: presentazione libro e dibattito sulla necessità di una alternativa al Governo

Oggi, lunedì 23 Settembre doppio appuntamento con la Festa dell’Unita’ diffusa a tema “Insieme per l’alternativa democratica”, organizzato dal Pd livornese.

Nel pomeriggio alle ore 17:30 a Villa Trossi Uberti, via Pastrengo 21 a Livorno, si inizia con la cultura, presentazione del libro Punctum di Patrizia Villa. Accompagnano la lettura Giorgio Algranti voce narrante e Stefania Casu al pianoforte. Presenta Serena Cassarri della Conferenza delle Donne Democratiche.

La presentazione di Punctum, pubblicazione poetica di Pat Villa è stata proposta dalla Conferenza delle Donne per offrire elementi di riflessione e approfondimento su quel che si muove nell’animo e nella vita delle donne. Pat Villa ci offre le molte suggestioni che emergono

dal suo pregevole lavoro. Con garbo, grazia, ma anche inquietudine, ci accompagna nelle “stanze“ delle donne; evocando le loro intuizioni, raccontando i loro sguardi, facendoci percepire i loro brividi, attraverso la parola, ma anche l’immagine fotografica.

Tutto è poesia e cronaca, memoria e denuncia che si alternano e si fondono sovrastate dalle voci delle donne, forti e chiare, dolci e inquietanti, che ci aiutano a capire il senso delle loro storie.

Alle ore 21:15 al Circolo PD D.S. San Jacopo, Via San Jacopo in Acquaviva 86, Livorno torna la politica nazionale alla Festa de l’Unità con “La situazione politica nazionale: la necessità della costruzione di un’alternativa di governo” ospite Marta Bonafoni, Coordinatrice della Segreteria Nazionale del Pd. Intervista a cura di Cristiano Marcacci, Direttore del quotidiano Il Tirreno. Saluti a cura di Giulia Guarnieri, Segretaria del Circolo PD D.S. Borgo e Consigliera del Comune di Livorno, e di Alberto Brilli, Segretario dell’Unione Comunale PD di Livorno.

Il dialogo si concentrerà sulle priorità per il paese per costruire l’alternativa al governo di destra. La costruzione di un nuovo progetto di società, per costruire un Paese più giusto.

