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Cronaca

Festa d’Estate del Lions Club, Assegnato a Luca Collodi il Premio Labrone

Cronaca

22 Luglio 2026

Festa d’Estate del Lions Club, Assegnato a Luca Collodi il Premio Labrone

Livorno 22 luglio 2026

Festa d’Estate del Lions Club Livorno Host: cultura, amicizia e servizio nel

segno dei valori lionistici

Assegnato a Luca Collodi il Premio Labrone 2025. Ospite d’eccezione Elisabetta

Savigni Ullmann

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale Festa d’Estate del Lions Club Livorno

Host, appuntamento che ha inaugurato il nuovo anno lionistico guidato dalla

presidente Daniela Becherini e che ha riunito soci, amici e ospiti in un clima di

partecipazione, amicizia e condivisione.

La serata ha rappresentato un momento significativo per riaffermare lo spirito del

Lions Club, da sempre impegnato nella promozione dei valori del servizio, della

solidarietà e della vicinanza alla comunità.

Momento centrale dell’incontro è stata l’assegnazione del Premio Labrone 2025 a

Luca Collodi, giornalista livornese, attuale caporedattore di Radio Vaticana –

Vatican News, riconosciuto per il suo lungo e prestigioso percorso professionale nel

mondo dell’informazione e per la capacità di raccontare eventi, persone e realtà

con equilibrio, competenza e profonda sensibilità umana.

Il Premio Labrone, istituito dal Lions Club Livorno Host e dedicato alle personalità

livornesi che si sono distinte per meriti professionali e umani, negli anni è stato

conferito a 47 grandi labronici.

Nato a Livorno, dove ha frequentato il Liceo Classico, Luca Collodi ha costruito una

carriera giornalistica di rilievo internazionale, seguendo come inviato importanti

eventi religiosi, sportivi e geopolitici, compresi viaggi apostolici dei Pontefici,

campionati mondiali di calcio, Olimpiadi invernali e scenari di guerra come

Sarajevo, Kosovo e Ucraina. Nel 2017 ha ricevuto il Premio “Naxos Cavalluccio

Marino” per la comunicazione.

Una particolare curiosità accompagna inoltre il suo nome: Luca Collodi vanta la

comunanza del cognome con il nome d’arte del celebre autore di Pinocchio, Carlo

Lorenzini. La tradizione familiare ricorda infatti che un suo antenato, Alessandro,

nel 1451 ricoprì a Collodi la carica di Gonfaloniere di Giustizia.

Il riconoscimento del Lions Club Livorno Host ha voluto sottolineare non soltanto la

qualità del suo lavoro giornalistico, ma anche la capacità di raccontare il mondo con

rigore, attenzione alle persone e senso di responsabilità civile, interpretando

pienamente il motto Lions “We Serve”.

Ospite d’eccezione della serata è stata inoltre Elisabetta Savigni Ullmann,

interprete ufficiale di fama internazionale e storica traduttrice alla Casa Bianca, che

ha affiancato diversi Presidenti degli Stati Uniti, tra cui Barack Obama. Per i suoi

straordinari successi professionali e per il prestigio portato alla città di Livorno, l’ex

presidente Lions Andrea Pardini le aveva conferito il suddetto Premio nel 2023. La

sua presenza ha rappresentato un ulteriore momento di valore e testimonianza per

la serata.

Nel corso dell’evento la presidente Daniela Becherini ha voluto dedicare un

momento particolare alle donne Lions, riconoscendo il contributo delle socie e delle

signore Lions che, con partecipazione, sostegno e condivisione, accompagnano le

attività del Club e la realizzazione dei service.

Per l’occasione è stato proposto un momento dedicato alla valorizzazione della

femminilità e al piacere di sentirsi speciali attraverso i gioielli presentati da Patrizia

Galleni e dal suo staff, in collaborazione con le signore presenti. Una collana della

Gioielleria Patrizia Galleni è stata messa a disposizione del Club per una raccolta

fondi, che ha raccolto quasi 600,00 €, da destinare al Servizio Cani Guida Lions,

importante progetto a sostegno delle persone non vedenti.

La serata ha avuto anche un momento di spettacolo e amicizia con la

partecipazione degli amici del Lions Club Pisa Certosa e del gruppo “Crocchio

Goliardi Spensierati”, storica realtà del teatro vernacolare e goliardico pisano, che

ha animato l’incontro con ironia e tradizione, rafforzando il legame di amicizia tra le

comunità di Livorno e Pisa.

La Festa d’Estate si è conclusa in un clima di rinnovata amicizia e con la conferma

dell’impegno del Lions Club Livorno Host nel promuovere iniziative capaci di unire

cultura, solidarietà e servizio a favore della comunità.