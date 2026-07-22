Festa d’Estate del Lions Club, Assegnato a Luca Collodi il Premio Labrone
Livorno 22 luglio 2026
Festa d’Estate del Lions Club Livorno Host: cultura, amicizia e servizio nel
segno dei valori lionistici
Assegnato a Luca Collodi il Premio Labrone 2025. Ospite d’eccezione Elisabetta
Savigni Ullmann
Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale Festa d’Estate del Lions Club Livorno
Host, appuntamento che ha inaugurato il nuovo anno lionistico guidato dalla
presidente Daniela Becherini e che ha riunito soci, amici e ospiti in un clima di
partecipazione, amicizia e condivisione.
La serata ha rappresentato un momento significativo per riaffermare lo spirito del
Lions Club, da sempre impegnato nella promozione dei valori del servizio, della
solidarietà e della vicinanza alla comunità.
Momento centrale dell’incontro è stata l’assegnazione del Premio Labrone 2025 a
Luca Collodi, giornalista livornese, attuale caporedattore di Radio Vaticana –
Vatican News, riconosciuto per il suo lungo e prestigioso percorso professionale nel
mondo dell’informazione e per la capacità di raccontare eventi, persone e realtà
con equilibrio, competenza e profonda sensibilità umana.
Il Premio Labrone, istituito dal Lions Club Livorno Host e dedicato alle personalità
livornesi che si sono distinte per meriti professionali e umani, negli anni è stato
conferito a 47 grandi labronici.
Nato a Livorno, dove ha frequentato il Liceo Classico, Luca Collodi ha costruito una
carriera giornalistica di rilievo internazionale, seguendo come inviato importanti
eventi religiosi, sportivi e geopolitici, compresi viaggi apostolici dei Pontefici,
campionati mondiali di calcio, Olimpiadi invernali e scenari di guerra come
Sarajevo, Kosovo e Ucraina. Nel 2017 ha ricevuto il Premio “Naxos Cavalluccio
Marino” per la comunicazione.
Una particolare curiosità accompagna inoltre il suo nome: Luca Collodi vanta la
comunanza del cognome con il nome d’arte del celebre autore di Pinocchio, Carlo
Lorenzini. La tradizione familiare ricorda infatti che un suo antenato, Alessandro,
nel 1451 ricoprì a Collodi la carica di Gonfaloniere di Giustizia.
Il riconoscimento del Lions Club Livorno Host ha voluto sottolineare non soltanto la
qualità del suo lavoro giornalistico, ma anche la capacità di raccontare il mondo con
rigore, attenzione alle persone e senso di responsabilità civile, interpretando
pienamente il motto Lions “We Serve”.
Ospite d’eccezione della serata è stata inoltre Elisabetta Savigni Ullmann,
interprete ufficiale di fama internazionale e storica traduttrice alla Casa Bianca, che
ha affiancato diversi Presidenti degli Stati Uniti, tra cui Barack Obama. Per i suoi
straordinari successi professionali e per il prestigio portato alla città di Livorno, l’ex
presidente Lions Andrea Pardini le aveva conferito il suddetto Premio nel 2023. La
sua presenza ha rappresentato un ulteriore momento di valore e testimonianza per
la serata.
Nel corso dell’evento la presidente Daniela Becherini ha voluto dedicare un
momento particolare alle donne Lions, riconoscendo il contributo delle socie e delle
signore Lions che, con partecipazione, sostegno e condivisione, accompagnano le
attività del Club e la realizzazione dei service.
Per l’occasione è stato proposto un momento dedicato alla valorizzazione della
femminilità e al piacere di sentirsi speciali attraverso i gioielli presentati da Patrizia
Galleni e dal suo staff, in collaborazione con le signore presenti. Una collana della
Gioielleria Patrizia Galleni è stata messa a disposizione del Club per una raccolta
fondi, che ha raccolto quasi 600,00 €, da destinare al Servizio Cani Guida Lions,
importante progetto a sostegno delle persone non vedenti.
La serata ha avuto anche un momento di spettacolo e amicizia con la
partecipazione degli amici del Lions Club Pisa Certosa e del gruppo “Crocchio
Goliardi Spensierati”, storica realtà del teatro vernacolare e goliardico pisano, che
ha animato l’incontro con ironia e tradizione, rafforzando il legame di amicizia tra le
comunità di Livorno e Pisa.
La Festa d’Estate si è conclusa in un clima di rinnovata amicizia e con la conferma
dell’impegno del Lions Club Livorno Host nel promuovere iniziative capaci di unire
cultura, solidarietà e servizio a favore della comunità.