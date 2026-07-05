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Cronaca

Festa d’estate e NonnOlimpiadi in RSA

Cronaca

5 Luglio 2026

Festa d’estate e NonnOlimpiadi in RSA

Livorno 5 luglio 2026

Alla RSA “I Girasoli” di Livorno una Festa d’Estate che celebra il piacere di stare insieme ed il movimento con le NonnOlimpiadi

Sorrisi, emozioni, giochi e tanta voglia di partecipare. È stata una giornata speciale quella vissuta oggi, venerdì tre luglio dalle 15.30 presso la RSA “I Girasoli” di Livorno, dove la Festa d’Estate ha trasformato la struttura in un luogo di incontro e condivisione.

Il filo conduttore dell’evento sono state le “NonnOlimpiadi”, una serie di attività pensate per coinvolgere ospiti, operatori e familiari in un clima sportivo. Tra i giochi “olimpici” organizzati da fisioterapisti e animatori di struttura i birilli, un percorso ad ostacoli con pallina, il tiro al bersaglio e i classici lanci liberi con pallone morbido.

Gli ospiti si sono messi in gioco con entusiasmo e partecipazione, sostenuti dagli operatori e dal tifo di familiari e amici, trasformando ogni prova in un’occasione di movimento e condivisione.

Il pomeriggio è proseguito con la lettura ad alta voce dei quotidiani, un’attività capace di risvegliare ricordi ed emozioni, e con una coinvolgente gara di canto: ospiti e personale si sono esibiti insieme, dimostrando che la musica è un linguaggio capace di unire le persone, indipendentemente dall’età. A rendere ancora più speciale la festa è stato il buffet condiviso con ospiti, parenti e operatori, un momento semplice ma ricco di significato, fatto di chiacchiere, risate e del piacere di trascorrere del tempo insieme.

«La competizione più importante è quella con sé stessi», ha ricordato la Dott.ssa Cristina Pallotti, Direttrice della RSA. «Avere il coraggio di mettersi in gioco, a qualsiasi età, significa continuare a crescere, a scoprire nuove capacità e vivere pienamente ogni esperienza. Oggi abbiamo visto quanto siano preziosi questi momenti di condivisione in un ambiente che ogni giorno promuove la stimolazione cognitiva, creativa e sensoriale».

Più che una semplice festa, quella di oggi è stata la dimostrazione che il benessere nasce anche dalle relazioni, dal gioco, dalla cultura e dalla possibilità di sentirsi parte di una comunità. Per qualche ora non ci sono stati ruoli o differenze, ma persone che ridevano, cantavano, facevano il tifo l’una per l’altra e condividevano la gioia di stare insieme.

Ed è proprio questa l’immagine più bella che la Festa d’Estate della RSA “I Girasoli” lascia a chi vi ha partecipato.