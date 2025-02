Home

26 Febbraio 2025

Festa di Carnevale al Centro Anziani Zanni Nadea: un evento di inclusione e divertimento

Livorno 27 febbraio 2025 Festa di Carnevale al Centro Anziani Zanni Nadea: un evento di inclusione e divertimento

Il Centro Anziani Zanni Nadea organizza una festa con bambini e anziani per un Carnevale inclusivo e divertente. Questo luogo rappresenta un autentico punto di riferimento per i quartieri nord della città. Situato in Via Don Albertario, il Centro continua a dedicarsi con passione al benessere e all’inclusione degli anziani attraverso una vasta gamma di attività ricreative, culturali e sociali, volte a promuovere la coesione e il sostegno reciproco.

Gli anziani che frequentano il Centro Zanni Nadea hanno l’opportunità di socializzare e mantenere uno stile di vita attivo, grazie a un ambiente accogliente e stimolante. L’impegno costante del Presidente Luciano Raglianti e del direttivo ha permesso al centro di svolgere un ruolo fondamentale nella nostra comunità, favorendo il dialogo intergenerazionale e rafforzando i legami sociali.

Nell’ambito delle sue numerose iniziative, domani, 27 febbraio 2025, alle ore 16:30, il Centro organizzerà una festa di Carnevale. L’evento prevede dolci offerti a tutti i bambini, giochi e una divertentissima pentolaccia. Questa festa rappresenta un’occasione speciale per il confronto intergenerazionale, che è al cuore delle attività del Centro Zanni Nadea.