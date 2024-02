Home

Cronaca

Festa di carnevale dedicata a Kyra, la canina che per undici anni è stata simbolo del volontariato

Cronaca

10 Febbraio 2024

Festa di carnevale dedicata a Kyra, la canina che per undici anni è stata simbolo del volontariato

Livorno 10 febbraio 2024 – Festa di carnevale dedicata a Kyra, la canina che per undici anni è stata simbolo del volontariato

Domenica 11 febbraio dalle ore 14 nel parco pubblico Lenci (viale di Antignano, 79) si svolgerà la festa di Carnevale dedicata a Kyra, la canina che per undici anni, insieme al suo padrone Mario Bartoli, è stata simbolo del volontariato.

Pentolaccia, bolle di sapone giganti, creazioni con i palloncini saranno alcuni dei giochi che gli animatori dell’associazione culturale Baby Service proporranno ai bambini che troveranno ad attenderli anche molti dolciumi.

Nell’area sarà realizzato un parco giochi inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità. E la festa mira proprio a far conoscere questo progetto che prevede anche di collocare la statua di Kyra come a voler fare da “guardia” a quei giochi parte dei quali saranno donati grazie ad una raccolta fondi dedicata alla memoria di Kyra e al “Mare dei Ricordi”.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà domenica 18 febbraio sempre con inizio alle ore 14.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin