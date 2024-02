Home

Festa di carnevale e magia, il weekend a Cala de’ Medici

17 Febbraio 2024

Sabato festa di Carnevale per famiglie, domenica torna Gianluca Pannocchia con uno spettacolo di illusioni, magia da scena e cabaret

Weekend ricco di iniziative al porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano. Domani, sabato 17 febbraio dalle 14.30 in poi, tanto divertimento con “Aspettando il Baraonda”, la scoppiettante festa di Carnevale per le famiglie alla sua seconda edizione mentre domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, torna il mago Gianluca Pannocchia con il suo spettacolo “One Magic show”.

Entrambe le iniziative sono ad ingresso gratuito offerte e organizzate da Marina Cala de’ Medici; Yacht Club Cala de’ Medici; Borgo Cala de’ Medici in collaborazione con Badalì.news e con la Proloco Io Amo Rosignano Solvay per la festa di Carnevale.

Sabato pomeriggio:

i bambini potranno divertirsi tra truccabimbi, zucchero filato, palloncini modellabili, baby dance, gioco della pentolaccia, laboratori delle maschere, animazione e musica con Gabriella Azzarà e mascotte di Matteo Animazione pronte a farsi fotografare insieme a tutti i presenti. Non mancherà lo stand ‘targato’ Proloco Io Amo Rosignano Solvay oltre a un piccolo mercatino degli artigiani. Previsti anche premi per la mascherine più belle.

Domenica pomeriggio:

il mago Gianluca Pannocchia proporrà nella piazzetta del borgo un mix di illusioni, magia da scena e cabaret che coinvolgerà il pubblico presente in un viaggio ai confini della realtà. Non mancheranno risate e momenti di comicità. Uno spettacolo rodato che propone da ormai 24 anni, per grandi ma soprattutto per i più piccoli. “Ma ogni volta è come la prima, perché per me ripetersi vuol dire migliorarsi, volta dopo volta”.

