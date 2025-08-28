Festa di fine estate al Bosco della Fantasia, una giornata d’arte in mezzo al verde

Domenica 31 agosto si svolgerà una giornata speciale, nel cuore verde di Livorno, interamente dedicata all’arte, all’immaginazione e al gioco.

Il Bosco dei Cappuccini si trasformerà in un luogo magico dove bambini, ragazzi e adulti potranno vivere un’esperienza unica tra arte visiva, scrittura, storie, fantasy, giochi di ruolo e Dungeons&Dragons.

L’evento, organizzato da Il Fuoco Amico con la collaborazione de I Leggendari ETS ed il patrocinio del Comune di Livorno nasce con l’obiettivo di:

promuovere il parco come spazio di creatività e socialità;

valorizzare l’ambiente e la fantasia come strumenti di incontro e crescita;

offrire un’occasione gratuita di svago culturale e ludico per tutta la cittadinanza.

Cosa troverai:

✨ Mostre d’arte con esposizioni di artisti locali;

📚 Presentazioni e incontri con scrittori e appassionati di storie;

🎲 Giochi e dimostrazioni guidate da associazioni del settore;

🌳 Atmosfera unica del Bosco dei Cappuccini, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Una giornata di fine estate per grandi e piccoli, dove realtà e immaginazione si intrecciano, regalando emozioni e ricordi indimenticabili.

Parteciperanno:

I Fuoco Amico : Elisa Biagiotti, Libicocco, Giovanni Tresoldi, Massimo Fiorini

: Elisa Biagiotti, Libicocco, Giovanni Tresoldi, Massimo Fiorini Artisti: Silvia Pellicciotta, Alessandra Papi, Code Di Casa, Elettra Nisti, Aurora Granato, Diletta Ricci, Martina Volandri, Rossella Bessi, Elisa Del Taglia

Silvia Pellicciotta, Alessandra Papi, Code Di Casa, Elettra Nisti, Aurora Granato, Diletta Ricci, Martina Volandri, Rossella Bessi, Elisa Del Taglia Collettivo Posidonia : Jacopo Rogo, Rory Val, Ginevra Pfeiffer, Tony Esposito, Marzia Polverino, Francesca Kinka Cristiani

: Jacopo Rogo, Rory Val, Ginevra Pfeiffer, Tony Esposito, Marzia Polverino, Francesca Kinka Cristiani I Leggendari: letture di Ephraim Pepe, Chiara Pantani, Andrea Cioni, Antonella Malanima, Marco Massei

Fra gli appuntamenti:

ore 11:30 – Inaugurazione

ore 15:00 – Come approcciarsi alla scrittura fantasy con Ephraim Pepe

con Ephraim Pepe ore 16:00 – Sessione di Dungeons & Dragons live con il Fuoco Amico

con il Fuoco Amico ore 17:30 – Letture da Il Mercante di Storie con I Leggendari

sarà anche possibile a partecipare a due laboratori “on-demand”

Tavolo open di Ginevra Pfeiffe r: crea delle creature con l’ausilio di sole strisce di carta (e un po’ di colla)

di r: crea delle creature con l’ausilio di sole strisce di carta (e un po’ di colla) Workshop con Marzia Polverino: crea dei funghi alternativi mixandoli con forme o elementi animali.