24 Giugno 2025

Festa di inizio estate, un momento di condivisione, incontro e cultura aperto a tutti presso il Centro di Accoglienza Temporanea

Livorno 24 giugno 2025

Al Centro di Temporanea Accoglienza di via Terreni “Festa di Fine Estate” e presentazione di un libro di poesie

È in programma per oggi , martedì 24 giugno, alle ore 17.30 presso il S.E.F.A. (Social Emergency First Aid) di via Terreni 9, la “Festa di Inizio Estate“, un momento di condivisione, incontro e cultura aperto a tutti in cui il Centro servizi di Pronta e temporanea accoglienza di via Terreni aprirà le porte per vivere insieme l’inizio della stagione estiva in un luogo che ogni giorno si impegna per costruire comunità e solidarietà.

Il Centro, frutto di una progettualità realizzata dal Comune di Livorno nell’ambito della Missione “Inclusione e coesione” del PNNR, si colloca nel sistema di contrasto alla emarginazione adulta grave che, tramite il Servizio Sociale Professionale e l’Ufficio Marginalità e Famiglia, è stato implementato negli ultimi anni. Nella sua gestione sono impegnate tre organizzazioni del terzo settore, la Cooperativa sociale Il Simbolo, la Cooperativa sociale Linc e la Fondazione Caritas.

Nel corso dell’evento di martedì sarà presentato il libro “Mondi Inversi” di Monica Pelagatti, una raccolta di testi che danno voce a esperienze e riflessioni nate ai margini ma capaci di parlare a tutti. Il volumetto rappresenta uno dei frutti del laboratorio di scrittura e di poesia realizzato nei mesi scorsi per gli ospiti del Centro, grazie anche all’impegno di Alessandro Carta della Coop. Il Simbolo, coordinatore sia del SEFA sia della Stazione di posta PNRR attualmente ubicata sempre in via Terreni, e che tra l’altro è stato recentemente eletto presidente della FIOPS, federazione che riunisce chi aiuta i senza dimora e che su questi temi è punto di riferimento anche per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A coordinare il corso di scrittura è stato Gianluca Giunchiglia, pedagogista della Stella Maris, anche lui molto sensibile alla questione dei senza dimora.

La presentazione sarà un’occasione per dialogare e approfondire i temi dell’inclusione, della fragilità e della dignità. Con Alessandro Carta e Gianluca Giunchiglia saranno presenti l’assessore al sociale Andrea Raspanti, la dirigente del settore sociale Caterina Tocchini, Francesca Migliani, Fabrizio Brandi, Franco Marianelli, Emilia Natoli, insieme a volontari, operatori e personale del settore, agli ospiti del centro e ai cittadini che vorranno far sentire la loro vicinanza partecipando a questa bella iniziativa di solidarietà.

“Il fatto che i servizi si aprano alla città – dichiara l’assessore Raspanti – è un segnale importante. Luoghi come il Centro servizi per la povertà ma anche come le RSA e i centri diurni devono essere riconosciuti e vissuti da tutti come bene comune da sostenere e valorizzare. Mettere al centro le periferie: questo vuol dire lavorare per l’inclusione sociale e il contrasto alla marginalità”.

