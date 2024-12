Home

Sport

Basket

Festa di Natale della Pallacanestro Don Bosco, presenti oltre oltre 300

Basket

20 Dicembre 2024

Festa di Natale della Pallacanestro Don Bosco, presenti oltre oltre 300

Livorno 20 dicembre 2024 Festa di Natale della Pallacanestro Don Bosco, presenti oltre oltre 300

Si è svolta ieri, nel tardo pomeriggio, l’ormai tradizionale festa natalizia della Pallacanestro Don Bosco, caratterizzata dalla presenza degli oltre 300 atleti, grandi e piccini, della società di Via Allende e del folto pubblico presente sugli spalti del “PalaMacchia”, nella quale la società di Via Allende ha augurato a tutti i propri ragazzi, ed alle loro famiglie, i più sentiti auguri di buone feste, come recitava l’enorme striscione posizionato su un lato del campo.

Sono state due ore all’insegna della spensieratezza e del divertimento, che hanno regalato tante emozioni, con il coinvolgimento di tutti i bambini e le bambine del minibasket ed i ragazzi del florido vivaio, con i relativi coach ed istruttori, della Pallacanestro Don Bosco. Veramente suggestiva la coreografia, con ciascuno gruppo, del minibasket prima e del settore giovanile poi, chiamato sul parquet dal noto giornalista Alessandro Guerrieri, e seguito, nel buio più completo, da un fascio di luce proiettato dall’occhio di bue, per una scenografia davvero coinvolgente.

Al termine della presentazione delle varie squadre, con annesse infinite standing ovation per i tantissimi, oltre 300, piccoli e grandi rossoblu, spazio al momento ludico della bella serata, con giochi sul parquet del “PalaMacchia” per tutti i ragazzi del minibasket, 30’ di divertimento allo stato puro, prima delle competizioni, quella del tiro da tre punti e, immediatamente dopo, quella attesissima delle schiacciate, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle tante squadre giovanili rossoblu.

La prima è andata a Filippo Bianchi, che si è guadagnato così il titolo di “mano fumante Don Bosco, mentre la gara delle schiacciate è invece stata portata a casa da Gabriele Del Chiaro, protagonista di un paio di “Slam Dunk” di grande atletismo e fantasia, non a caso premiate con il massimo dei punti dalla giuria, fatta di piccoli e grandi atleti, ovviamente militanti nella Pallacanestro Don Bosco.

Al termine di una serata indimenticabile, spazio alla società che ha premiato tutti i bambini del minibasket ed i ragazzi del settore giovanile con un grazioso cadeau, apprezzato da tutti i partecipanti.

Foto di gruppo di Francesco Sufrà / Pallacanestro Don Bosco

Festa di Natale della Pallacanestro Don Bosco, presenti oltre oltre 300