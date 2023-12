Home

Festa di Natale in piazza Garibaldi, truccabimbi laboratori natalizi, cori e altro ancora

20 Dicembre 2023

Livorno, 20 dicembre 2023 –

Festa natalizia in piazza Garibaldi a conclusione di un progetto per i bambini realizzato in compartecipazione con il Comune (Cred) e promosso dal Comitato Pontino San Marco.

Venerdì 22 dicembre la piazza sarà animata da una festa speciale all’insegna della pace, della solidarietà e della multietnicità.

Dalle 16 truccabimbi, laboratori di addobbi natalizi, le bolle di sapone di Pinco Pallino, il tutto a cura delle Baracchine di Effetto Pop 2.0.

Alle 17 il Coro Multietnico di Voci Bianche diretto dal Maestro Cristiano Grasso si esibirà in un concerto a conclusione di un laboratorio promosso dal Comitato Pontino San Marco e che ha visto impegnati circa trentacinque bambine e bambini delle scuole elementari Micheli-Bolognesi e Benci. Il progetto è stato realizzato in compartecipazione col Comune di Livorno nell’ambito del bando promosso dal CRED per la concessione di contributi ad enti del terzo settore per la realizzazione di attività socio-educative a favore dei minori.

Il laboratorio ha trovato la sua sede ideale presso la scuola elementare del quartiere, l’istituto Micheli di piazza XI Maggio, aperto alla partecipazione anche di bambini di altre scuole.

La piazza ospiterà anche un mercatino di oggetti natalizi e golosità grazie alla collaborazione di Confcommercio. Cioccolata calda e bomboloni per tutti i bambini.

L’Associazione Culturale Palestina Livorno allestirà una bancarella dove si potranno acquistare oggetti di artigianato palestinese il cui ricavato sarà interamente devoluto a SOS GAZA – Mezza Luna Rossa Palestinese.

