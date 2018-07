Home

Festa di Rifondazione: film “Comunismo Futuro” e il libro “Il PCI in Toscana”

28 luglio 2018

Festa di Rifondazione: film “Comunismo Futuro” e il libro “Il PCI in Toscana”

Festa di Rifondazione, questa sera si parla di comunismo con un libro e la visione di un film

Oggi, sabato 28, presso l’Arena Astra, alla festa di Rifondazione:

Alle 21:15 presentazione del Libro “Il PCI in Toscana. Analisi della struttura organizzativa e della composizione degli iscritti dal dopoguerra al 1973″ di Alessandro Bocchero, Maria Grazia Mosconi, con l’autore Alessandro Bocchero.

Alle 21:30 proiezione del film “Comunismo Futuro” con il regista Andrea Gropplero e Franco “Bifo” Berardi.

“Comunismo Futuro” è un viaggio vertiginoso attraverso il ventesimo secolo, un viaggio che viene raccontato insieme dal punto di vista della Rivoluzione del 1917, e dal punto di vista della spirale di follia in cui il secolo ventunesimo sembra essersi gettato a capofitto. In mezzo, a raccontare questa storia, Franco “Bifo” Berardi, un uomo che si è formato negli anni ’60, che ha vissuto il ’68 come studente ribelle e poi ha vissuto il ’77, l’anno in cui il futuro finì e il non futuro di oggi incominciò.

Marco Chiuppesi

Responsabile Comunicazione Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

