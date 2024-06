Home

Livorno, 21 giugno 2024 – Festa di S. Giovanni a Montenero, divieti e modifiche alla viabilità

Ritornano anche quest’anno a Montenero le iniziative legate alla festa di San Giovanni. Il ricco programma, promosso da Misericordia di Montenero e Associazione Vivi Montenero con il patrocinio del Comune di Livorno (vedi locandina allegata), interesserà sabato 22 e domenica 23 giugno piazza delle Carrozze e un tratto di via di Montenero.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza, dalle ore 10 (antimeridiane) di sabato 22 alla mezzanotte di domenica 23 giugno sono previste alcune modifiche alla viabilità, tra le quali il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza delle Carrozze, eccetto una corsia che sarà ricavata davanti all’ingresso della funicolare (delimitata da adeguato transennamento di sicurezza) che i veicoli potranno percorrere con direzione via di Montenero-via delle Pianacce (chi scende dalla parte alta di via di Montenero si immette in piazza delle Carrozze, prosegue in via delle Pianacce e da lì può andare in qualsiasi direzione).

Di conseguenza sarà in vigore il senso unico anche nel tratto di via delle Pianacce che va da piazza delle Carrozze a via Castelli Della Vinca (normalmente a doppio senso di marcia).

Chi viene dall’Apparizione o dallo svincolo della superstrada potrà percorrere via di Montenero solo fino all’area di parcheggio adiacente al Cimitero, in quanto nel tratto successivo, fino a piazza delle Carrozze, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Divieto di sosta con rimozione forzata e di transito anche in via Guglielmo Romiti per metri 30 a partire dall’intersezione con piazza delle Carrozze.

La fermata dei mezzi pubblici di piazza delle Carrozze (capolinea) sarà temporaneamente spostata in via di Montenero, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.