Home

Cronaca

Festa di San Giovanni, i divieti a Montenero

Cronaca

22 Giugno 2023

Festa di San Giovanni, i divieti a Montenero

Livorno, 21 giugno 2023 – Festa di San Giovanni, i divieti a Montenero

Modifiche alla viabilità nella zona di Montenero sono previste per venerdì 23 giugno per la festa di San Giovanni organizzata da “Vivi Montenero”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza a partire dalle ore 17, e fino alle ore 24, dunque, saranno adottate le seguenti modifiche:

• divieto di transito veicolare in piazza delle Carrozze, salvo una corsia compresa tra via delle Pianacce e via di Montenero per i veicoli provenienti da piazza di Montenero;

il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza delle Carrozze ed in via delle Pianacce nel tratto compreso tra piazza delle Carrozze e via Giovanni Castelli della Vinca;

• senso unico di circolazione in via delle Pianacce nel tratto compreso tra piazza delle Carrozze e via Giovanni Castelli della Vinca, direzione piazza delle Carrozze – via Giovanni Castelli della Vinca;

• divieto di transito veicolare in via di Montenero nel tratto compreso tra l’ingresso dell’area di parcheggio adiacente il cimitero e piazza delle Carrozze ed in via Guglielmo Romiti eccetto i mezzi dei residenti, di quelli diretti alle rimesse interne e delle persone invalide munite di autorizzazione;

• limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per i mezzi pubblici è prevista l’abrogazione della fermata presente in piazza delle Carrozze e lo spostamento della fermata in via di Montenero in prossimità dell’ingresso del cimitero “Santa Maria delle Grazie” e dello svincolo con la Strada Provinciale n.9.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin