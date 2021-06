Home

13 Giugno 2021

Festa di Sant’Antonio, oggi le benedizioni a Montenero e nella chiesa di San Matteo

Livorno 13 giugno 2021

La festa di S. Antonio, la cui Cappellina si trova davanti alla chiesa di S. Matteo, è molto sentita nel quartiere Fiorentina. Ogni anno, nei due giorni della festa, 12 e 13 giugno, viene organizzata anche la fiera di S. Antonio, con molta partecipazione della città.

Questi ultimi due anni, a causa dell’emergenza covid-19, hanno visto la mancanza di questa manifestazione, come anche della tradizionale processione con la statua del Santo per le vie del quartiere, e anche dei pranzi e delle cene che la parrocchia organizzava per l’occasione.

Oggi, domenica 13 giugno, il giorno della festa del Santo, si svolgerà nella chiesa di San Matteo la S. Messa solenne alle ore 11:00, con la consacrazione della comunità parrocchiale e del quartiere a S. Antonio.

Le benedizioni a Montenero

Il Priore di Montenero ha portato la Statua di Sant’Antonio di Padova, di proprietà dei Monaci Vallombrosani di Montenero, al Santuario Basilica di Sant’Antonio nella città di Padova e davanti alla tomba del Santo è stata Solennemente benedetta per poi ritornare a Montenero.

Oggi, domenica 13 giugno, davanti alla statua del Santo verranno benedetti tutti i bambini e i ragazzi.

La Statua del Santo verrà messa sul sagrato del Santuario e dopo ogni Messa della giornata (Domenica orari: 9.00-10.30-11.30-16.30-17.30) il parroco don Luca benedirà tutti i giovani presenti.

