Home

Cronaca

Festa in un bed and breakfast in città, multati 15 giovani di cui 5 minori

Cronaca

25 Aprile 2021

Festa in un bed and breakfast in città, multati 15 giovani di cui 5 minori

Livorno, 25 aprile 2021 – Festa in un bed and breakfast in città, multati 15 giovani di cui 5 minori

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile la Polizia è intervenuta all’interno di un bed and breakfast in via Nazario Sauro

Nella struttura sono stati trovati 15 ragazzi, di cui 5 minorenni, intenti a fare una festa abusiva senza rispettare le regole anti-assembramento.

I ragazzi sono stati identificati per i successivi provvedimenti amministrativi previsti e allontanati dalla struttura mentre i cinque minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin