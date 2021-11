Home

Festa nazionale dell’albero, 240 nuovi alberi in città entro fine anno

24 Novembre 2021

Livorno 24 novembre 2021

Festa nazionale dell’Albero 2021, 240 nuovi alberi a Livorno entro la fine del 2021. Si vanno a sommare ai 76 già piantati nel corso dell’anno

In occasione della Festa nazionale dell’Albero 2021, il Comune di Livorno ha iniziato la piantagione di 240 alberi che si vanno a sommare ai 76 già piantati nel corso del 2021, per un totale di oltre 300 alberi.

“Gli alberi – sottolinea l’assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello – sono nostri preziosissimi alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici, da molti punti di vista.

La loro presenza in città, oltre ad assorbire CO2, ci protegge attivamente dalle isole di calore, e ci regala benessere e salute.

Per questo, come Amministrazione – dice ancora l’assessore – ci stiamo impegnando ad aumentare progressivamente la presenza di alberi in città, anche grazie al contributo di tanti cittadini che ci offrono il loro tempo per prendersi cura delle piante nei primi due-tre anni dopo che sono state messe a dimora. A loro va il nostro più sincero ringraziamento”.

Siamo molto soddisfatti del progressivo aumento degli alberi in città – è l’opinione dell’assessora all’Urbanistica e Verde Urbano Silvia Viviani.

“Così cambia il paesaggio intorno a noi arricchendosi di verde, si abbattono gli inquinamenti atmosferici, si mitiga il calore.

Un ringraziamento va ai cittadini e alle cittadine che si dedicano alla cura degli alberi e in particolare al loro attecchimento, la fase più fragile.

Ringrazio anche i nostri uffici che si impegnano continuativamente nell’incremento e nella manutenzione del verde urbano che é un patrimonio di tutti”

Mirco Branchetti, responsabile dell’Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde del Comune commenta:

“E’ stato un grande sforzo logistico, economico e di personale mettere insieme tutte le richieste e le esigenze pervenute a questo ufficio nell’ultimo anno

Teniamo a sottolineare che abbiamo dato priorità a quelle piantagioni dove ci sono persone, gruppi e/o associazioni che si prenderanno in cura l’innaffiatura per le prossime due tre stagioni estive, consentendoci di essere più che sicuri del risultato di attecchimento degli alberi che andremo a mettere”.

Anche per il 2022 sarà stilata una lista di possibili piantagioni e tutta la cittadinanza è invitata a farsi avanti e contattare l’ufficio Gestione e Manutenzione del Verde per indicare dove mettere nuovi alberi e soprattutto la disponibilità a prendersene cura.

Questi i recapiti per farsi avanti:

Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde

telefono 0586 824751

mail manutenzioniverde@comune-livorno.it

Questo il riepilogo degli interventi svolti o in programma entro la fine dell’anno:

Programma Festa dell’Albero 2021:

Via Ricasoli Attias: 7 Alberelli di agrifoglio h 120/130 cm + 9 arbusti lavanda, teucrium, lantana (FATTO)

Questura: 15 arbusti lavanda, teucrium, lantana, veronica (FATTO)

Via Costanza: 6 Arancio amaro spinoso (FATTO)

Parco Gristina: 10 platani, 10 cipressi, 4 magnolie 30/11-01/12

Asilo Tartaruga: 1 tiglio PREVISTO DAL 30/11-01/12

Villa Mimbelli: 10 cipressi PREVISTO DAL 02/12-03/12

Piazza G. Italia: 5 tamerici PREVISTO DAL 02/12-03/12

Via di Collinaia: 20 cipressi e 10 sughere PREVISTO DAL 06/12-07/12

Piazza Dante: 30 ligustri, 3 pioppi, 7 magnolie, 10 sofore, 15 bagolari PREVISTO DAL 10/12-13/12

Via di Collinett: 4 cipressi PREVISTO DAL 09/12-10/12

Via Bartolena: 6 pini a quinconce (Pinus pinea) sesto 10mt a 2,5mt PREVISTO DAL 09/12-10/12

Parco Mura Lorenesi: 31 alberi (7 biancospini, 7 prunus, 14 pioppi cipr., 3 PREVISTO DAL 15/12-16/12

Via della Livornina: 3 cipressi, 1 canfora, 1 platano PREVISTO DAL 16/12-17/12

Scuola Puccini: 1 canfora PREVISTO DAL 16/12-17/12

Area Scopaia Via Olanda/Inghilterra: 5 cipressi e 2 aceri PREVISTO DAL 17/12-20/12

Parco Guelfi: 3 cipressi PREVISTO DAL 17/12-20/12

Via Calzabigi: 4 tigli (davanti al civico 63, 65, 104, 108) PREVISTO DAL 17/12-20/12

Asilo Pirandello: 3 frutti (1 Susino Stanley, 1 Zizzolo, 1 Pero Kaiser) PREVISTO DAL 17/12-20/12

Viale Mameli 72: 1 tiglio PREVISTO DAL 17/12-20/12

Via Vittime nei Lager Nazisti: 5 lecci PREVISTO DAL 20/12-21/12

Area Ex Asilo Il Prato: 3 peri cinesi, 3 categus PREVISTO DAL 20/12-21/12

Parco Gattai: 3 cipressi PREVISTO DAL 20/12-21/12

Villa Fabbricotti: 4 Lagerstroemia indica e 9 Koelreuteria paniculata PREVISTO DAL 20/12-21/12

