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Festa regionale della Lega, a Donoratico: Salvini, ministri, sottosegretari e parlamentari

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2 Settembre 2026

Festa regionale della Lega, a Donoratico: Salvini, ministri, sottosegretari e parlamentari

Livorno 2 settembre 2026

Salvini, ministri, sottosegretari e parlamentari a Donoratico il 4 e 5 settembre.

Presentata presso la sede della Segreteria provinciale della Lega di Livorno, la “Lega Toscana Summer Fest”, in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre al Parco delle Sughere di Donoratico.

A illustrare il significato politico dell’iniziativa e il programma delle due giornate sono stati Carlo Ghiozzi, Segretario provinciale della Lega Livorno, e l’onorevole Andrea Crippa, Commissario regionale della Lega Toscana.

«Questa iniziativa era nata come festa provinciale – ha spiegato Carlo Ghiozzi – perché, dopo diversi anni, ritenevamo importante tornare a organizzare un grande momento di incontro e partecipazione sul territorio. L’ultima festa si era svolta nel 2021, a San Vincenzo, in occasione delle elezioni regionali. Fin dalla mia elezione a Segretario provinciale avevo inserito tra gli obiettivi una presenza più intensa e una serie di iniziative capaci di coinvolgere militanti, iscritti, cittadini e realtà locali».

Ghiozzi ha quindi ricordato il percorso che ha portato l’evento ad assumere una rilevanza ben più ampia: «Ho proposto la festa al Commissario regionale Andrea Crippa, che ci ha fatto l’onore di trasformarla da provinciale a regionale. Successivamente, anche grazie alla scelta delle date del 4 e 5 settembre, Matteo Salvini ha voluto farne un appuntamento di carattere nazionale. Il 4 settembre ricorre infatti il traguardo del Governo più longevo della storia della Repubblica Italiana: Giorgia Meloni lo celebrerà a Bari, mentre Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio, lo festeggerà in Toscana, nella provincia di Livorno e precisamente a Donoratico».

«Per noi si tratta di un grande onore – ha proseguito Ghiozzi – e di un riconoscimento per i sacrifici e il lavoro quotidiano dei nostri militanti e iscritti, che ringrazio fin da ora. La Lega è una delle forze politiche più organizzate e radicate sul territorio provinciale, con due sedi operative, una a Livorno e una a Piombino. La festa rappresenta un ulteriore segnale della nostra presenza. Abbiamo invitato anche gli esponenti delle altre forze del centrodestra cittadino e toscano, in particolare per la giornata del 4 settembre, che vedrà la partecipazione di Matteo Salvini».

L’onorevole Andrea Crippa ha sottolineato la rilevanza assunta dalla manifestazione: «Ho voluto che quella proposta da Carlo diventasse una festa regionale perché credo che oggi la Lega in Toscana abbia la forza, le condizioni e la capacità per organizzare, dopo dodici anni, un appuntamento di questo livello. Abbiamo scelto la provincia di Livorno, probabilmente la provincia più rossa d’Italia, proprio perché riteniamo che sia il territorio più significativo dal quale lanciare la nostra sfida politica».

«Da festa regionale – ha aggiunto Crippa – l’iniziativa è poi diventata nazionale e sarà una delle feste più importanti organizzate dalla Lega nel 2026, probabilmente la principale dopo Pontida. Il 4 settembre festeggeremo il Governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, del quale la Lega esprime il Vicepresidente del Consiglio, ministri e sottosegretari, molti dei quali saranno presenti a Donoratico».

Per il Commissario regionale, la Summer Fest dovrà rappresentare anche l’inizio di un nuovo percorso politico per la Toscana: «Nel 2020, con la candidatura di Susanna Ceccardi, siamo arrivati vicini alla vittoria. Adesso intendiamo ripartire da Donoratico per costruire un’alternativa a un sistema di potere che, a nostro giudizio, sta danneggiando questa regione. La situazione che ho potuto constatare personalmente in alcuni ospedali toscani non è compatibile con quella che nel 2026 dovrebbe essere una regione all’avanguardia: strutture in difficoltà, liste d’attesa lunghissime e cittadini costretti a curarsi fuori dalla Toscana».

Crippa ha quindi ribadito la necessità di avviare con largo anticipo il confronto nel centrodestra: «Non vogliamo che la scelta del prossimo candidato alla Presidenza della Regione avvenga appena due mesi prima delle elezioni, perché in quel modo si parte già svantaggiati. La festa di Donoratico deve segnare l’avvio di un percorso condiviso per rendere il centrodestra il più competitivo possibile alle prossime elezioni regionali e alle amministrative di Livorno».

Il Commissario regionale ha espresso anche una valutazione fortemente critica sull’amministrazione comunale livornese, definendo il sindaco «il peggiore d’Italia, sia per il modo di amministrare sia per il comportamento tenuto nei confronti delle opposizioni e dei cittadini». «La Lega – ha concluso Crippa – vuole essere il punto di riferimento, in provincia di Livorno e in tutta la Toscana, per riportare meritocrazia, concretezza e buon senso nelle istituzioni».

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 4 SETTEMBRE

La prima giornata inizierà alle ore 17 con l’intervento del Commissario regionale Andrea Crippa e la partecipazione dei deputati e dei senatori toscani della Lega.

Alle ore 17.30 interverranno l’onorevole Jacopo Morrone e il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo.

Alle ore 18.30 sarà la volta del Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, Vicesegretario federale della Lega.

Alle ore 19.30 si terrà la cena con Matteo Salvini, con menù alla carta di terra e di mare. Alle ore 20 lo spazio sarà dedicato al movimento giovanile, con il Coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini e la Coordinatrice regionale Gemma Peri.

Il momento politico centrale della serata è previsto alle ore 21.15, quando si celebrerà il traguardo del Governo più longevo della storia della Repubblica Italiana con Matteo Salvini, Segretario federale della Lega, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dibattito vedrà come moderatore il giornalista, Daniele Capezzone.

La giornata terminerà alle ore 22.30 con musica piano bar.

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 SETTEMBRE

La seconda giornata prenderà il via alle ore 18.15 con un confronto dedicato alle politiche sociali e alla disabilità. Parteciperanno il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’assessore al Sociale del Comune di Ponsacco Alessandro Barachini, l’assessore al Sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno e l’assessore al Sociale del Comune di Piombino Gianni Fedeli.

Alle ore 19 si svolgerà il “Toscana Dog Show”, una sfilata canina con premi aperta a iscritti e simpatizzanti, organizzata in collaborazione con Lombard Dog Show.

Alle ore 19.30 è prevista la cena con il Ministro Alessandra Locatelli, sempre con menù alla carta di terra e di mare.

Alle ore 21 spazio allo spettacolo e alla satira con il comico, cabarettista e regista Graziano Salvadori e con la partecipazione dell’onorevole Susanna Ceccardi, Vicepresidente dell’Eurogruppo Patrioti per l’Europa.

Alle ore 21.30 seguirà l’incontro politico con Susanna Ceccardi e l’eurodeputata Anna Maria Cisint intervistate da Gino Zavalani, direttore di Espedia Italia. La festa si concluderà alle ore 22.30 con il concerto de “La Settima Onda”, cover band dei Nomadi con un tributo al Maestro Guccini recentemente scomparso.

UN CONTRIBUTO CONCRETO AL TERRITORIO

La Lega Toscana Summer Fest non sarà soltanto un momento politico, di confronto e di aggregazione. Il ricavato del ristorante durante le due giornate sarà infatti devoluto all’ASD Donoratico Calcio, mentre quanto ricavato dalle iscrizioni del “Toscana Dog Show” sarà indirizzato ad altre associazioni del territorio.

Una scelta con la quale gli organizzatori intendono lasciare un contributo concreto sul territorio, sostenendo realtà associative locali e valorizzando il ruolo sociale svolto dal mondo del volontariato e del terzo settore.

In allegato programma dettagliato e foto conferenza stampa