Feste e compleanni, usa la Stoviglioteca di Aamps per tenere puliti i parchi

24 Maggio 2023

Livorno 24 maggio 2023

Organizzare feste di compleanno nei parchi e nei giardini pubblici è una pratica sempre più diffusa in città che durante la bella stagione coinvolge decine di famiglie e centinaia di bambini e parenti.

Ai festeggiamenti, però, non sempre fa seguito il corretto conferimento dei rifiuti prodotti in loco a cura degli organizzatori e, conseguentemente; può capitare di trovare sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati sul manto erboso o in prossimità dell’accesso alle strutture.

“Chiediamo ai cittadini di prestare la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti prodotti anche in tali occasioni e a collocarli in sacchi ben chiusi negli appositi contenitori oppure portarli ai Centri di raccolta. Lo afferma Raphael Rossi, amministratore unico AAMPS.

Se lasciati a terra, infatti, attraggono rapidamente gabbiani e roditori che li aprono con facilità causando rapidamente condizioni di scarsa igiene e decoro.

Invitiamo le famiglie a contattarci per prenotare gratuitamente il “Kit Stoviglioteca”: composto da piatti e bicchieri lavabili e riutilizzabili dopo un’opportuna igienizzazione – aggiunge Rossi – è una valida opportunità per contribuire a ridurre la produzione dei rifiuti e chiudere i festeggiamenti rispettando l’ambiente, le normative e i tanti frequentatori di parchi e giardini pubblici”.

Per prenotare gratuitamente il “Kit Stoviglioteca” messo a disposizione dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno ed AAMPS:

numero verde 800-031.266

info@aamps.livorno.it

info@brikkebrakke.it

Il ritiro e la riconsegna del materiale avverrà al Centro del riuso creativo “Evviva” gestito dalla cooperativa sociale “Brikke Brakke” in Via Cattaneo 81.

