2 Dicembre 2022

Festeggi il compleanno? Non usare piatti e posate di plastica, usa il Kit di Aamps e restituiscilo pulito e igienizzato

Livorno 2 dicembre 2022

Stoviglioteca è la nuova iniziativa del Comune di Livorno e AAMPS per coinvolgere e sensibilizzare ulteriormente i cittadini alla progressiva riduzione della produzione dei rifiuti.

Anche quest’anno il Comune di Livorno e AAMPS si confermano attivi sul fronte delle iniziative a favore della riduzione della produzione dei rifiuti in linea con la SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che ogni anno promuove azioni sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti.

Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno commenta:

“Giorno dopo giorno registriamo un interesse crescente da parte dei cittadini ai temi ambientali, con particolare riguardo al sistema di gestione dei rifiuti e alle buone pratiche domestiche.

Facendo rete con numerose associazioni di volontari siamo sempre più nella possibilità di mettere in campo iniziative nuove e coinvolgenti che puntano ad accrescere ulteriormente il grado di sensibilizzazione delle famiglie livornesi su tutti gli aspetti inerenti l’economia circolare e i temi della sostenibilità ambientale.

Il lavoro in sinergia profuso con la vice-Sindaca con delega all’Istruzione Libera Camici – conclude Cepparello – ci permette di coinvolgere centinaia e centinaia di studenti ed insegnanti i cui programmi sono virtuosamente sempre più incentrati alla tutela del territorio e al mantenimento della bellezza della nostra città”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS spiega:

“Con l’introduzione della tariffazione puntuale a partire da gennaio prossimo circa 6.000 livornesi dei quartieri Antignano, Banditella, Montenero, Castellaccio, avranno l’opportunità di dare un contributo significativo alla riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato a vantaggio delle raccolte differenziate.

A seguire, dopo un attento monitoraggio su questo primo lotto, andremo a coinvolgere anche il resto della città.

Nel frattempo continueremo ad investire nelle campagne di sensibilizzazione da rivolgere a tutta la cittadinanza, nelle convinzione che ci siano i presupposti per fare ancora meglio sul fronte della qualità dei materiali conferiti da ogni singola famiglia”.

STOVIGLIOTECA

Stop ai bicchieri e ai piattini in plastica mono-uso ancora troppo spesso abbondonati come rifiuti nei parchi pubblici.

A partire dalla prossima settimana le famiglie intenzionate ad organizzare feste e compleanni potranno prenotare gratuitamente il “kit stoviglioteca”

Il Kit è composto da piatti, posate e bicchieri che, una volta usati, dovranno essere lavati, igienizzati e riconsegnati ad AAMPS e alla cooperativa Brikke Brakke.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate inviando un’e-mail agli indirizzi info@aamps.livorno.it, info@brikkebrakke.it per il successivo ritiro e riconsegna del materiale al Centro del riuso creativo “Evviva” in Via Cattaneo 81.

