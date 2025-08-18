Home

Festeggiano 101 anni lo stesso giorno Tina e Mariadelaide, una splendida storia di amicizia e longevità

18 Agosto 2025

Festeggiano 101 anni lo stesso giorno Tina e Mariadelaide, una splendida storia di amicizia e longevità

Livorno 18 agosto 2025 Festeggiano 101 anni lo stesso giorno Tina e Mariadelaide, una splendida storia di amicizia e longevità

Una splendida storia di amicizia e longevità quella tra Tina Avelardi, vedova Ganni, e Mariadelaide Magri, vedova Miceli, che spengono assieme ben 101 candeline essendo entrambe nate il 18 agosto 1924.

Non solo condividono la stessa data di nascita di un secolo fa, ma la loro è anche una storia di amicizia che dura da una vita intera, un legame così profondo da voler celebrare questo traguardo epocale fianco a fianco.

Si conoscono fin da adolescenti, grazie all’amicizia tra le loro mamme, e dopo la guerra le loro strade si sono riunite, solidificando un rapporto che ha attraversato un secolo di storia.

Nonna Tina è una figura molto nota in città, una vera e propria istituzione avendo gestito dal 1960, insieme al marito Ilio Ganni, i Bagni Onde del Tirreno (ex Peiani), di cui è tuttora la legale rappresentante.

Inoltre dal 1955 al 1987 è stata titolare, sempre con il marito, di “Biancaneve”, un amato negozio di abbigliamento per bambini e mamme in via Grande.

Lucida e consapevole di aver vissuto un secolo di profondi cambiamenti, Tina festeggia questo importante compleanno circondata dall’affetto del figlio Walter, dei nipoti Giulia e Andrea, dei bisnipoti Alberto e Allegra e, naturalmente, della sua cara amica Mariadelaide con tutta la famiglia.

Una vita tra mare e famiglia quella di Mariadelaide, affettuosamente chiamata Nonna Adi dai nipoti, nata a San Miniato ma trasferitasi a Livorno da bambina, dove ha potuto coltivare la sua grandissima passione per il mare e le nuotate.

La sua famiglia è composta da due figli, Alessandro, medico in pensione, e Cristina, professoressa ordinaria di biologia all’Università di Camerino, oltre a due nipoti, Veronica e Riccardo, e un bisnipote, il piccolo Tommaso di quattro anni.

La novità di quest’anno è che Nonna Adi, avendo fatto tanta ginnastica con il deambulatore, adesso cammina molto con il bastone e non più in carrozzina.

Il sindaco Luca Salvetti ha voluto omaggiare queste due straordinarie centenarie e questa amicizia che ha saputo resistere al tempo, inviando a nonna Tina e nonna Adi un omaggio floreale con gli auguri della città

