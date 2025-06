Home

Festival della Magia, incantesimo a San Vincenzo: anfiteatro del porto stracolmo per il Gran Gala finale

10 Giugno 2025

San Vincenzo (Livorno) 10 giugno 2025

Centinaia di occhi sognanti, adulti e bambini rapiti dalla magia, in un’atmosfera davvero da favola. Anche quest’anno il Festival della Magia si è concluso in modo straordinario, regalando emozioni indimenticabili con il Gran Gala all’anfiteatro del porto, che ha visto la partecipazione di quasi mille spettatori.

“Il Festival della Magia non rappresenta soltanto un’occasione di intrattenimento di alto livello, ma costituisce, a tutti gli effetti, l’apertura ufficiale della stagione estiva di San Vincenzo” ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci. “Si tratta di un evento che va oltre il semplice spettacolo: è un momento concreto di incontro tra persone, di condivisione culturale, di valorizzazione del territorio e di riscoperta del senso di comunità. Un’occasione per adulti, famiglie e bambini di vivere San Vincenzo in una dimensione diversa, fatta di bellezza, emozione e meraviglia. Con la conclusione del Festival, prende ora pienamente avvio un calendario ricco di appuntamenti ed esperienze: eventi culturali, manifestazioni artistiche, attività per il tempo libero e iniziative turistiche che accompagneranno cittadini e visitatori lungo tutta l’estate, contribuendo a rendere San Vincenzo una meta viva, accogliente e in continuo fermento“.

Per una settimana, infatti, dal 31 maggio al 7 giugno, decine di artisti hanno trasformato il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto, facendo sognare e sorridere con i loro spettacoli. Un grazie speciale a Francesco Fontanelli , anima e direttore artistico del Festival, per la sua passione, professionalità e dedizione, alla Pro Loco, per la preziosa collaborazione, e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato straordinario.

foto di @Riccardo Taddei

