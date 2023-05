Festival della Magia, San Vincenzo il 2 e il 3 giugno diventa il paese delle meraviglie

San Vincenzo (Livorno), 30 maggio 2023

Il Festival della Magia approda a San Vincenzo venerdì 2 e sabato 3 giugno. Tutto pronto per la prima edizione dell’evento diretto da Francesco Fontanelli, sanvincenzino doc, campione europeo di magia e finalista del programma tv Italia’s Got Talent.

Un appuntamento in cui il paese si trasformerà in una vera propria Hogwarts, dove cittadini e turisti potranno assistere ai prestigi dei maghi che invaderanno le strade del centro.

L’evento è stato presentato dalla vicesindaco del Comune di San Vincenzo, Tamara Mengozzi, e dal direttore artistico Francesco Fontanelli.

«Un esempio di sinergia e collaborazione – ha sottolineato Tamara Mengozzi -, in quanto si tratta di un progetto che è stato presentato dalla Pro Loco di San Vincenzo insieme a Francesco Fontanelli, proposto poi all’Amministrazione e alle attività del territorio e giudicato molto interessante.

È un aspetto, questo, che mi piace e apprezzo molto, vi invitiamo dunque a partecipare numerosi agli appuntamenti del prossimo fine settimana. Grazie a Francesco che è stato l’ideatore di tutto e grazie alla Pro Loco per la collaborazione».

«Sinergia – ha aggiunto Francesco Fontanelli – è proprio la parola giusta per descrivere l’atmosfera che si respira.

Si tratta di un evento che tutti apprezzano e questo l’abbiamo percepito anche in questi giorni quando siamo andati a portare le locandine ai commercianti, ci saranno vetrine addobbate con carte, conigli e quant’altro.

Il festival – ha spiegato – è organizzato dalla mia direzione artistica ma in particolare dalla Corte dei Miracoli, che è l’unico teatro stabile di magia italiano dedicato all’arte magica.

Un club magico dove tutti si ritrovano, un luogo dove prestigiatori si incontrano e dove sono nato artisticamente.

Con il Comune – ha concluso – ci sono state diverse collaborazioni, per 7 anni abbiamo fatto il sold out al teatro Verdi.

La magia è dunque un tipo di intrattenimento che ritengo adatto al target di San Vincenzo, dedicato agli adulti e ai bambini. Vogliamo quindi creare un evento unico in Toscana e in Italia, creando un paese delle meraviglie”.

Gli appuntamenti prenderanno il via venerdì 2 giugno dalle 18 alle 22, con sei postazioni e diversi maghi e prestigiatori sparsi per tutte le vie del corso, pronti a mostrare i loro incredibili prestigi, proprio davanti ai vostri occhi.

“Una magia così da vicino – ha sottolineato Francesco Fontanelli – non l’avete mai vista”.

Dalle 18 alle 22 magia Close Up con Jacopo Maggetto, zona nord del corso; dalle 18 alle 22 al giardino della Torre Museo delle Illusioni Ottiche ‘Illusionarium’ di Carlo Faggi, che ha fatto il giro di tutta l’Italia con le sue meraviglie; alla Torre di San Vincenzo alle 19 alle 20 e alle 21 repliche dello spettacolo ‘Storie straordinarie’ di Luciano Donzella; dalle 18 alle 22 caramelle e magie per i più piccoli dentro il negozio Sweet Games; alle 19.30 e alle 21.30 in piazza della Vittoria spettacolo di Street Magic con il mago Chico e il mago Zazza e dalle 18 alle 22 magia Close Up con Dennis Manzi, zona sud del corso.