1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025 Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni: ad Assisi premiato il comune di Rosignano Marittimo

Al primo “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni”, che si è svolto ad Assisi durante l’ultimo weekend di marzo con oltre 250 partecipanti da tutta Italia, è stato premiato il Comune di Rosignano Marittimo. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del premio “Patti per collaborare 2025” (finalizzato alla valorizzazione e divulgazione di buone pratiche di amministrazione condivisa), nella sezione “Enti locali” con la motivazione “per la gestione condivisa di un centro dedicato ai bisogni degli anziani”. Il riconoscimento è stato ritirato dalla dirigente dei Servizi alla persona Simona Repole, presenti anche Camilla Falchetti e Michela Talenti dell’Ufficio Amministrazione Condivisa.

Il Comune rosignanese, ad Assisi, ha presentato il percorso generale intrapreso dal 2022 sul fronte dei patti di collaborazione. E quello denominato “AttivaMente Insieme” , che coinvolge una rete di enti e associazioni locali, tra cui il Circolo Arci Le Pescine, l’Associazione Artistico-Culturale La Torre, Aima Costa Etrusca, Auser Rosignano marittimo ODV, la Società di Mutuo Soccorso Rosignanese, cooperativa sociale Nuovo Futuro, Fondazione Armunia Castello Pasquini, Unitre Rosignano, la Società della Salute Valli Etrusche e il A.S.D. Centro UISP Rosignano, ha riscosso grande attenzione ricevendo l’importante riconoscimento.

Uno degli esempi più concreti del patto “AttivaMente Insieme” è rappresentato dalle “Giornate Attive”, un programma di attività settimanali gratuite pensato per gli anziani autosufficienti. Ogni lunedì, martedì e giovedì, i partecipanti possono accedere a una vasta gamma di attività, come arte-terapia, teatro-terapia, ginnastica dolce, lettura condivisa, Attività Fisica Adattata (AFA), bricolage, eventi culturali, musica, visite agli orti sociali e gite. Per coloro che necessitano di supporto per gli spostamenti, c’è la possibilità di programmare il trasporto, facilitando così la partecipazione di tutti.(Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile scaricare il PDF informativo o recarsi al Circolo Arci Le Pescine, in Via Enrico Fermi n.2, Rosignano Solvay).

L’evento di Assisi è nato per promuovere nuove forme di collaborazione fra cittadini ed enti locali, favorendo lo sviluppo di una convivenza più solidale. Il Festival – che dà già appuntamento alla seconda edizione nel 2026 – è stato organizzato da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con la segreteria tecnica della cooperativa Fare, il patrocinio e il sostegno della Regione Umbria e il patrocinio di Anci Umbria.

Al festival hanno partecipato rappresentanti di grandi e piccoli Comuni da tutta Italia: dalle grandi città fino a realtà come Naragus (Sardegna) con 800 abitanti, Roseto Capo Spulico (Calabria) con 1.800 residenti e il piccolissimo Fontecchio (Abruzzo) con 280.

Per tre giorni sindaci, assessori, ricercatori, amministratori pubblici, sociologi, cittadini attivi, specialisti di partecipazione pubblica, si sono confrontati su temi di grande attualità, con Assisi – ha spiegato il Comune – che si è proposta “come laboratorio e punto di riferimento sul tema dell’amministrazione condivisa, nuovo modello culturale, politico e amministrativo per dare risposte più efficaci ai bisogni della comunità”.

