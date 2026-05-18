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Festival dell’astronomia, tre giorni tra telescopi e conferenze in Fortezza Vecchia

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18 Maggio 2026

Festival dell’astronomia, tre giorni tra telescopi e conferenze in Fortezza Vecchia

Livorno 18 maggio 2026 Festival dell’astronomia, tre giorni tra telescopi e conferenze in Fortezza Vecchia

A Livorno torna il Festival di Astronomia: tre giorni tra telescopi, conferenze, realtà virtuale e astrofotografia

Dal 22 al 24 maggio la Fortezza Vecchia ospita la quarta edizione dell’evento organizzato da A.L.S.A., Associazione Livornese Scienze Astronomiche con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale MTS. In programma incontri con esperti, osservazioni del cielo, laboratori per bambini, esperienze immersive e la mostra “Dalla Luna ai Quasar”.

Livorno si prepara a guardare di nuovo verso le stelle. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 torna il Festival di Astronomia, giunto alla sua quarta edizione, promosso dall’A.L.S.A. – Associazione Livornese Scienze Astronomiche. Per tre giorni la Fortezza Vecchia diventerà un punto d’incontro per appassionati, curiosi, famiglie, studenti e studiosi, con un programma pensato per avvicinare il pubblico alle meraviglie del cosmo.

L’iniziativa conferma la vocazione divulgativa e collaborativa dell’associazione livornese, attiva da oltre trent’anni nella promozione della cultura astronomica attraverso corsi, osservazioni, eventi, mostre e attività didattiche. L’A.L.S.A., nata nel 1991, ha sede all’interno del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e rappresenta da tempo un riferimento per chi desidera scoprire il cielo con strumenti scientifici ma anche con uno sguardo accessibile e aperto a tutti.

Il Festival proporrà conferenze con ricercatori e specialisti del settore, osservazioni al telescopio, laboratori per bambini, realtà virtuale, videoproiezioni astronomiche e una mostra di astrofotografia realizzata con gli scatti dei soci dell’associazione. Tra le collaborazioni e presenze annunciate figurano EGO-VIRGO, Kayser Space, SAIT – Sezione Toscana, l’Associazione Astrofili Pisani “Galileo Galilei”, EUROAVIA Pisa e Cultura Immersiva.

Uno degli appuntamenti centrali sarà la mostra “Dalla Luna ai Quasar: un viaggio fotografico attraverso il cosmo”, un percorso che accompagnerà i visitatori dalla superficie lunare fino agli oggetti più remoti dell’universo. Le immagini, realizzate dai soci A.L.S.A. con strumentazioni amatoriali, raccontano galassie, nebulose, pianeti e fenomeni celesti, trasformando l’osservazione scientifica in esperienza visiva ed emozionale.

Spazio anche ai più piccoli con il laboratorio “Architetti del Cosmo: costruiamo insieme il Sistema Solare”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. L’attività prevede un percorso educativo e collaborativo: dopo una fase introduttiva alla scoperta del Sistema Solare, i partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi alla costruzione delle diverse sezioni, fino all’assemblaggio finale di un grande modello collettivo.

Il programma si aprirà venerdì 22 maggio alle 18 con l’inaugurazione. Nella prima giornata saranno presenti la Big Bang Machine by EGO-VIRGO, la mostra di astrofotografia, una conferenza astronomica a cura della SAIT con il professor Roberto Buonanno dal titolo “La Luna nel mito e nell’imperfezione dell’universo” e, in serata, le osservazioni al telescopio.

Sabato 23 maggio il Festival entrerà nel vivo con attività dalla mattina alla sera: simulazione di volo suborbitale con Kerbal Space, esperienze di realtà virtuale, osservazione del Sole, laboratorio per bambini, presentazione del Sistema Solare in scala, videoproiezioni astronomiche e la conferenza ALSA “Il cielo delle donne” di Gianni Comoretto e a seguire Kayser Space: “Acqua dalla Luna! Strumenti, missioni e nuove frontiere dei payload scientifici”, con la dottoressa Alessandra Tortora.

Domenica 24 maggio il programma continuerà con mostra, realtà virtuale, laboratorio per bambini, esposizione del Sistema Solare in scala e videoproiezioni. Conferenza ore 17:00 degli Astrofili Pisani “Le donne della missione Apollo”. Alle 21.30 è prevista la conferenza astronomica di EGO-VIRGO, dal titolo “L’Astro Parlante: la Luna da Galileo alle onde gravitazionali”. La chiusura del Festival è prevista alle 23.30, dopo l’ultima sessione di osservazioni al telescopio.

Durante il Festival, all’interno della Fortezza Vecchia, sarà presente il ristorante aperto tutto il giorno, con servizio ristoro, aperitivi e cena.

Con questa nuova edizione, l’A.L.S.A. rinnova l’invito alla città a vivere l’astronomia come esperienza condivisa: non solo scienza, ma anche meraviglia, educazione, bellezza e partecipazione. Un’occasione per osservare il cielo sopra Livorno e, allo stesso tempo, avvicinarsi alle grandi domande sull’universo e sul nostro posto nel cosmo.

Info e programma: www.alsaweb.it