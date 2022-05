Home

19 Maggio 2022

Festival Inequilibrio 2022, Armunia cerca volontari e stagisti. Come fare domanda

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 18 maggio 2022

Si informa che è ancora aperta la call per volontari e stagisti che vogliono far parte dello staff di Armunia per la prossima edizione di Inequilibrio, il festival multidisciplinare diffuso tra Castiglioncello e Rosignano.

Dal 21 giugno al 4 luglio, infatti, grazie a Inequilibrio saranno presenti compagnie internazionali di danza e di teatro e musicisti, con più di 50 eventi tra spettacoli, concerti e attività collaterali.

I volontari di Armunia avranno l’opportunità di vivere in squadra tutti gli eventi, entrando in relazione con gli artisti, imparando i segreti del backstage e della comunicazione crossmediale e assistendo agli spettacoli da vicino.

Chi volesse partecipare può inviare il proprio curriculum entro e non oltre il 30 maggio ad Armnia, mandando una mail all’indirizzo staff@armunia.eu.

