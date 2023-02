Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Festival “Inequilibrio”, svelate le date. In scena oltre 40 eventi e 11 prime nazionali

Castiglioncello

16 Febbraio 2023

Festival “Inequilibrio”, svelate le date. In scena oltre 40 eventi e 11 prime nazionali

Rosignano (Livorno), 16 febbraio 2023

Svelate le date del 26/mo festival “Inequilibrio”, kermesse dedicata al meglio della produzione contemporanea di teatro, danza e arti performative, in programma diverse location diffuse tra il celebre Castello Pasquini di Castiglioncello e il suggestivo borgo medievale di Rosignano Marittimo (LI).

L’edizione 2023 della manifestazione, con il supporto del Comune di Rosignano e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo, la prima sotto la direzione unica di Angela Fumarola, già co-direttrice insieme a Fabio Masi, si svolgerà dal 28 giugno al 9 luglio con oltre 40 eventi di cui 11 prime nazionali. Si guarda al contemporaneo sconfinando da quest’anno anche in territori video e digitali, tra nuove produzioni, maestri del presente e giovani emergenti.

“Inequilibrio 2023 rappresenta la chiave di volta delle attività di Armunia – dichiara Angela Fumarola – il festival sceglie infatti un percorso ibrido che rompe i confini tra le arti per rendere fertili nuovi campi d’indagine. Tra danza, musica e digitale racconterà in 10 giorni le attività della Fondazione”, conclude.

Baluardo del meglio della creazione indipendente italiana e oltre, grazie al prezioso investimento che sostiene tutto l’anno artisti in residenza nella foresteria di Rosignano Marittimo, dove le compagnie possono lavorare e creare liberamente, Armunia negli ultimi anni ha allargato i suoi confini utilizzando una varietà di spazi: due teatri, un auditorium, un anfiteatro all’aperto, le sale del suggestivo Castello Pasquini e vari luoghi all’aperto tra cui parchi e boschi del territorio. Il festival è cresciuto insieme con i suoi artisti, molti dei quali hanno iniziato il loro percorso proprio qui, tornando ora con i lavori più importanti e le novità del loro repertorio.

Fondazione Armunia propone inoltre, fino a aprile, un nutrito calendario di eventi dal titolo “Diario 2023”, stagione di incontri, spettacoli e prove aperte. Venerdì 17 febbraio alle 21.00 al Teatro Nardini di Rosignano Marittimo, Livorno (via dei lavoratori 21a) sarà in scena l’anteprima di “Vertigine della lista”, lo spettacolo firmato Qui e Ora Residenza Teatrale e Associazione Sosta Palmizi, un delizioso work in progress che guarda alla danza per non perdersi nel caos del presente, sulle orme di Umberto Eco, tappa di un percorso costituito da studi e prove aperte che porteranno lo spettacolo a debuttare ufficialmente in luglio a Kilowatt Festival. Le iniziative continuano domenica 19 febbraio alle 16.00 sempre al Nardini di Rosignano con il teatro famiglie. In scena “Storto”, spettacolo vincitore al Premio Scenario Infanzia della premiatissima compagnia inQuanto teatro, che arriva al termine di un lavoro dei suoi artisti con gli istituti scolastici del territorio. Una graphic novel teatrale per raccontare la diversità e il conflitto, dando voce ai sentimenti di chi li vive (info: www.armunia.eu).

Su “Vertigine della lista” dicono gli artisti: “Fare liste è un passatempo o un’ossessione che tocca tutte e tutti: liste per non dimenticare, per contenere l’ansia, per tenere memoria, per raccontare in modo asciutto e poetico, per dare ordine, per inventare nuove prospettive, per capire quello che ci sta intorno. Lo spettacolo nasce dal desiderio di leggere il contemporaneo confuso che ci sta intorno, dalla voglia di sovvertire il presente che ci sfugge, dall’ambizione di inventare nuovi sguardi sul mondo, dal piacere fisico e dalla gioia scanzonata che la danza, quella del regista e coreografo Giorgio Rossi, porta con sé. All’origine l’incontro con l’omonimo saggio di Umberto Eco, testo densissimo da cui emerge la sfida di farsi ispirare contaminando letteratura, filosofia, quotidiano, gesto poetico, movimento danzato”. La versione di “Vertigine della Lista” in scena a Rosignano Marittimo è il risultato di un periodo di permanenza presso gli spazi di Fondazione Armunia, centro di Residenza di Rilevanza Regionale per la Toscana dal 2015 insieme a Capotrave/Kilowatt, che ha ospitato Qui e Ora Residenza Teatrale e Giorgio Rossi durante lo sviluppo del lavoro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin