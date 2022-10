Festival internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo, questa sera il regista Stefano Giacomuzzi con “Pozzis, Samarcanda”

Home

13 Ottobre 2022

Cecina (Livorno) 13 ottobre 2022 – 1° Edizione Festival internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo

La prima serata apre con il regista Stefano Giacomuzzi e “Pozzis, Samarcanda”

Si alza il sipario sulla prima giornata di Cecinema, Festival internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo”.

Oggi, giovedì 13 ottobre, alle 18 al Palazzetto dei Congressi si comincia con la proiezione del film “Pozzis, Samarcanda”, per la regia di Stefano Giacomuzzi.

Giovanissimo, friuliano, laureatosi in cinematografia nel Regno Unito, è un documentarista, e con il suo Pozzis ha trionfato al prestigioso Edera Film Festival e agli International Motor Film Awards.Il suo lavoro è stato presentato al Millennium Docs Against Gravity, e in anteprima italiana all’Ischia Film Festival.

“Pozzis, Samarcanda” è un road-movie che non assomiglia a nessun altro.

Una storia di amicizia piena di inaspettate risorse tra un centauro 73enne e un giovanissimo regista.

Un viaggio non solo geografico, tra generazioni, paesi e culture solo apparentemente distanti tra loro.

Pozzis, è un borgo di montagna nascosto tra le montagne nel nord est. Samarcanda, città storica dell’Asia centrale, mitico crocevia di lingue e civiltà. 37 giorni, 9 Stati:

Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo, Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica.

In sala sarà presente il regista che dialogherà con il pubblico.

Alle 19:45 cena/aperitivo con musica di Sweet Pianocello

Alle 21 la proiezione della prima sezione di cortometraggi in concorso, “Vero e falso?”, dedicata al cinema del reale, mockumentary, film ispirati a storie vere. Il pubblico sarà chiamato a votare.

L’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti).

“Cecinema” è organizzato da Helix Pictures, in collaborazione con il Comune di Cecina. La direzione artistica – e l’idea – sono del regista Mattia Mura, pluripremiato e con grande esperienza nel cinema documentario.

Questo weekend è la fase finale del concorso: da oggi a sabato tre serate di proiezioni dei corti in gara e di film fuori concorso, talk, musica e food truck.

