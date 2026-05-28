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Cronaca

Festival “Straborgo”, le modifiche alla sosta e alla circolazione

Cronaca

28 Maggio 2026

Festival “Straborgo”, le modifiche alla sosta e alla circolazione

Livorno 28 maggio 2026 Festival “Straborgo”, le modifiche alla sosta e alla circolazione

I titolari di contrassegno lettera “K” possono sostare gratuitamente sugli scali d’Azeglio e in via della Bassata

Anche quest’anno, da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno, il quartiere Borgo (in particolare la zona di piazza Mazzini/Porta a Mare fino a piazza Giovine Italia) sarà interessato dagli eventi del festival “Straborgo”.

Per consentire l’allestimento dei palchi e delle attrezzature è già in vigore (ordinanza 4203/2026) il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni settori di piazza Mazzini (24 ore su 24, fino alle ore 20 di mercoledì 3 giugno per consentire lo smontaggio dei palchi e il ripristino della piazza). Nel tratto di via delle Navi compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini sono allestiti 5 posti per la sosta delle auto al servizio di persone con gravi problemi di deambulazione (art. 381 Reg. esec. del Codice della Strada).

Per venire incontro ai residenti, è già in vigore, fino a tutto mercoledì 3 giugno, la possibilità per i titolari di contrassegno lettera “K” di sostare gratuitamente in tutti gli spazi di sosta di scali d’Azeglio e via della Bassata.

Tra le principali misure previste dall’ordinanza, vi è la chiusura al traffico del tratto di viale a mare che comprende gli scali Adriano Novi Lena e via Gaetano D’Alesio, quindi tra la rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e la rotatoria di piazza Luigi Orlando/corso Mazzini, tutte le sere della manifestazione dalle ore 19.45 fino alle due di notte. Domenica 31 maggio il divieto di transito sul viale a mare è anticipato alle ore 18, per la Coppa Risi’atori.

In queste stesse modalità orarie, dal 29 maggio al 1° giugno, sarà chiuso al traffico anche il tratto iniziale di Borgo Cappuccini, da piazza Giovine Italia fino all’intersezione con via S. Carlo/via Cavalletti, e ovviamente, via Cavalletti (la corsia lato est di piazza Mazzini a nord dell’intersezione con via delle Navi), cuore della festa.

La percorribilità della rotatoria di piazza Giovine Italia sarà sempre garantita, mentre l’accesso a piazza Giovine Italia, e ai relativi parcheggi, dalle 19.45 alle due di notte, sarà consentito solo ai residenti lettere K e K barrata (domenica 31 maggio a partire dalle ore 18 anziché dalle ore 19.45).

Come viabilità alternativa, tutte le sere dalle ore 19 (anziché dalle ore 20 come avviene normalmente) da via Grande sarà possibile raggiungere l’Attias passando per largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Ernesto Rossi, via Magenta, corso Amedeo.

Tutte le sere della manifestazione le ZTL “K barrata” ed “M barrata” saranno disattivate con un’ora di anticipo, alle ore 19 anziché alle ore 20, con adeguamento delle telecamere ai varchi. Il 31 maggio, essendo domenica, le ZTL saranno sospese tutto il giorno.

I bus del trasporto pubblico osserveranno percorsi alternativi rispetto a quelli interessati dai divieti.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, oltre a quelli già visti in vigore 24 ore su 24 fino al 3 giugno, saranno inoltre previsti, dalle ore 15 alle due di notte, tutti i giorni della manifestazione, anche sul lato est di piazza Mazzini, nel tratto di Borgo Cappuccini compreso tra piazza Giovine Italia e via S. Carlo, in via Cavalletti e nel tratto di via delle Navi compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini (eccetto posti ex art. 381).

Nei tratti oggetto di divieto non si potrà sostare nemmeno a pagamento.

Anche la corsia di via Gaetano d’Alesio con spazi sosta per il carico/scarico lato marciapiede Porta a Mare (civico 46) sarà interessata da divieto di sosta, tutte i giorni della manifestazione dalle ore 18 alle due di notte (domenica 31 maggio dalle ore 16).