Home

Eventi

Festival sull’umorismo “Antani”, ecco i vincitori. Tra loro anche il ministro Sangiuliano e il generale Vannacci

Eventi

28 Maggio 2024

Festival sull’umorismo “Antani”, ecco i vincitori. Tra loro anche il ministro Sangiuliano e il generale Vannacci

Le immagini della serata finale

BOOM DI PRESENZE PER IL FESTIVAL SULL’UMORISMO A LIVORNO “ANTANI. COMICITÀ E SATIRA COME SE FOSSE”

Tra i premiati il ministro Gennaro Sangiuliano, il giornalista Sigfrido Ranucci e Paola Cortellesi

Livorno, 27 maggio 2024 – Festival sull’umorismo “Antani”, ecco i vincitori. Tra loro anche il ministro Sangiuliano e il generale Vannacci

Tripudio di pubblico, leggerezza e ilarità per l’edizione 2024 del Festival livornese Antani. Comicità e satira come se fosse, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia con la direzione artistica di Luca Bottura. Anche quest’anno la rassegna ha saputo sollecitare riflessioni e dibattiti pur mantenendo sempre toni pacati ma al tempo stesso dissacranti.

“Il festival si è appena concluso e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questa edizione, sia in termini di gradimento che di affluenza.

Il pubblico ha risposto positivamente, apprezzando le novità introdotte nel programma, quest’anno ulteriormente arricchito, nel format, nei contenuti e negli spazi. Un grande grazie, dunque, al direttore artistico. Luca Bottura, incontenibile sorgente di battute fulminee, ha saputo amalgamare personaggi e eventi completamente diversi tra loro, con la barra sempre rivolta ai giovani che quest’anno sono stati ancora più numerosi.

Questo era l’obiettivo che ci eravamo posti ed è stato raggiunto con il grande contributo di Elastica, dello staff della Fondazione e di tutta la città” (Presidente Fondazione Livorno, Luciano Barsotti).

“Ridere con intelligenza è cultura, e lo ha dimostrato anche quest’anno Antani proponendo un festival all’altezza dell’attualità che stiamo vivendo e sopratutto dei livornesi che confermano il loro grande attaccamento alla manifestazione boicottando addirittura una giornata al mare per i nostri appuntamenti!”( Direttore artistico Festival Antani, Luca Bottura).

Questi i vincitori decretati dalle votazioni online a furor di popolo:

Vince il Premio miglior standupper Giorgia Fumo

Maicol e Mirco Vince il Premio Staino:

Vince il Premio miglior comico televisivo Pino Insegno

Brenda Lodigiani Vince il Premio miglior scrittrice

Vince il Premio standupper emergente Sofia Ianigro e Altea Bonatesta

Sigrido Ranucci Vince il Premio riserva indiana

Vince il Premio miglior intollerante alla satira Gennaro Sangiuliano (ritira Sigfrido Ranucci che glielo porta a Roma)

Federico Basso Vince il Premio personaggio web dell’anno

Vince il Premio alla carriera basta che continui Paola Cortellesi

Il generale Vannacci Vince il Premio alla carriera basta che finisca

Vince il Premio rivelazione dell’anno Carlo Amleto

Antani. Comicità e satira come se fosse è un progetto di Fondazione Livorno. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana. Il festival è una produzione di Elastica, sponsor tecnico Del Carlo Catering.

Festival sull’umorismo “Antani”, ecco i vincitori